Среди каких народов ищут самых покорных жен

Покорность — один из главных критериев, которым должна соответствовать идеальная жена. Этот стереотип у большинства народов складывался на протяжении многих столетий.

Полная женская покорность как добродетель до сих пор проповедуется в обществах с патриархальным укладом, устойчивым к любым внешним воздействиям. Образцом верной и послушной женщины в глазах европейцев являются жительницы азиатских стран. И среди них лидируют обитательницы мусульманских общин. Здесь все важные решения традиционно принимают мужчины, и именно они чаще всего обладают полной и безраздельной властью над своими женщинами, будь то жены, сестры или дочери.

Жительниц стран Ближнего Востока можно с полным правом считать лидерами рейтинга самых покорных женщин мира. Этому факту в немалой степени способствует традиционная система ценностей, в которой им волей-неволей приходится существовать. Набор религиозных догматов и запретов предписывает сохранять представительницам женского пола целомудрие, верность и покорность, несоблюдение которых может повлечь за собой жестокое наказание. [С-BLOCK]

Согласно японским и китайским представлениям о женском характере — хранительница домашнего очага обязательно должна быть внимательной, заботливой и покорной. Несмотря на традиционно высокий статус женщины в обществе, ее жизненный уклад должен был полностью укладываться в рамки этики, предписанной Конфуцием, включающей в себя три возраста покорности: отцу, мужу и детям. Сегодня ситуация медленно, но верно начинает изменяться. Однако образ мягкой, послушной женщины, полностью подчиняющейся волевым решениям мужчины, сегодня по-прежнему соответствует традиционным восточным идеалам.

Среди самых покорных женщин мира первенство продолжают удерживать жительницы стран третьего мира. Именно сюда нередко отправляются на поиск жен уставшие от агрессивного феминизма своих соотечественниц европейцы и американцы. Неприхотливые и неизбалованные мужской заботой красавицы из азиатских государств (Таиланда, Филиппин и пр.) в большинстве случаев отличаются покорностью и стремлением угодить своему мужчине, вне зависимости от его статуса и положения в обществе.