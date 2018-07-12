В Красноярске спасатели вытащили на берег заглохший посреди Енисея гидроцикл

Накануне спасателям поступило сообщение о том, что на Енисее в протоке между Вантовым и Октябрьским мостом заглох гидроцикл. Транспортное средство село на мель. Водитель некоторое время не мог самостоятельно сдвинуть технику. Поэтому пришлось обратиться за помощью к спасателям.

Когда сотрудники добрались до места, владелец водного мотоцикла уже столкнул его с места. Спасатели помогли ему причалить и вытащить гидроцикл на берег.