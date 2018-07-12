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В Красноярске спасатели вытащили на берег заглохший посреди Енисея гидроцикл
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В Красноярске спасатели вытащили на берег заглохший посреди Енисея гидроцикл 

sibnovosti.ru 10 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Накануне спасателям поступило сообщение о том, что на Енисее в протоке между Вантовым и Октябрьским мостом заглох гидроцикл. Транспортное средство село на мель. Водитель некоторое время не мог самостоятельно сдвинуть технику. Поэтому пришлось обратиться за помощью к спасателям.
Когда сотрудники добрались до места, владелец водного мотоцикла уже столкнул его с места. Спасатели помогли ему причалить и вытащить гидроцикл на берег.
Добавим, что по информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, кататься на гидроциклах и лодках, а также заниматься водномоторным спортом в черте города можно только на Абаканской протоке от Коммунального моста до острова Молокова.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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