Секрет молниеносной карьеры

Есть ли один рецепт построения молниеносной карьеры? Стоит задать себе вопрос: «Зачем мне быть руководителем? Кого и чему я научу? Какую пользу я принесу окружающим меня людям и себе?» Смею предположить, что практически каждый второй руководитель не стремился им стать.

Он просто хорошо работает и равномерно двигается по карьерной лестнице.

Давайте разберемся, на что необходимо обратить внимание, если вы все же нацелились на руководящую должность.

Не ждите никогда, что кто-то вам что-то предложит и изменит вашу жизнь. Никто никому ничего не должен!

Как отличить профессионала от непрофессионала? У профессионала все легко, он сложные многоуровневые процессы может объяснить на яблоках, а не профессионал сочтет вас не совсем компетентным, чтобы объяснять «такие» нелегкие процессы. «Сложные» сотрудники будут думать, что у вас самая простая и незамысловатая работа, потому что вы делаете ее на позитиве, улыбаясь. Поэтому, если вы считаете себя немного не с этой планеты, то значит все отлично.

На самом деле, работайте не за награды, а на результат. Уважайте вашего работодателя и его ценности, предлагайте инновационные изменения и улучшайте имеющиеся бизнес-процессы, тогда, непременно, вас заметят и компания будет расти вместе с вами.

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