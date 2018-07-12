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Секрет молниеносной карьеры
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Секрет молниеносной карьеры 

HR-tv.ru 12 часов назад
Фото: HR-tv.ru
Есть ли один рецепт построения молниеносной карьеры? Стоит задать себе вопрос: «Зачем мне быть руководителем? Кого и чему я научу? Какую пользу я принесу окружающим меня людям и себе?» Смею предположить, что практически каждый второй руководитель не стремился им стать.
Он просто хорошо работает и равномерно двигается по карьерной лестнице.
Давайте разберемся, на что необходимо обратить внимание, если вы все же нацелились на руководящую должность.
Не ждите никогда, что кто-то вам что-то предложит и изменит вашу жизнь. Никто никому ничего не должен!
Как отличить профессионала от непрофессионала? У профессионала все легко, он сложные многоуровневые процессы может объяснить на яблоках, а не профессионал сочтет вас не совсем компетентным, чтобы объяснять «такие» нелегкие процессы. «Сложные» сотрудники будут думать, что у вас самая простая и незамысловатая работа, потому что вы делаете ее на позитиве, улыбаясь. Поэтому, если вы считаете себя немного не с этой планеты, то значит все отлично.
На самом деле, работайте не за награды, а на результат. Уважайте вашего работодателя и его ценности, предлагайте инновационные изменения и улучшайте имеющиеся бизнес-процессы, тогда, непременно, вас заметят и компания будет расти вместе с вами.
Фото Pixabay
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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