Ещё
Заводчики «зеленых коров»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заводчики «зеленых коров» 

АиФ Иркутск 11 часов назад
Недавно на бобовых я заметила зелёную тлю, а в огороде большие полчища муравьёв. Соседка сказала, что именно из-за них и появилась тля, это правда? Как взаимосвязаны эти насекомые?
С. Варенникова, Усольский район
Специалисты, изучающие насекомых, обозначают тлю как вредителя, который питается соком растений, и чтобы получить из сока необходимые элементы, он должен выпить его больше, чем способен переварить. Излишки жидкости тля выводит на брюшко. Этот своеобразный сок — падь привлекает других насекомых, которые становятся охранниками паразитов.
— Муравьи содержат, пасут и доят тлю, защищают её от хищников — например, от коровок и личинок златоглазок. Взамен тля даёт муравьям сладкие выделения, а муравьи ещё те сладкоежки. В этом-то и вся связь. Тля кормит — муравьи дают «крышу», — пояснил энтомолог Александр Суслов. — Кроме того, муравьи ещё и контролируют численность «стада», поедая расплодившихся особей, — добавил учёный.
АиФ Иркутск: последние новости
Новобрачные 35+. В Приангарье стали реже заключать официальные браки? Крупный долг по алиментам иркутянин отработает за 50 часов С 16 по 22 июля 2018 года на Бакале пройдёт фестиваль «Этноподиум»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин2
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение