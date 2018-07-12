Заводчики «зеленых коров» 

Недавно на бобовых я заметила зелёную тлю, а в огороде большие полчища муравьёв. Соседка сказала, что именно из-за них и появилась тля, это правда? Как взаимосвязаны эти насекомые?
С. Варенникова, Усольский район
Специалисты, изучающие насекомых, обозначают тлю как вредителя, который питается соком растений, и чтобы получить из сока необходимые элементы, он должен выпить его больше, чем способен переварить. Излишки жидкости тля выводит на брюшко. Этот своеобразный сок — падь привлекает других насекомых, которые становятся охранниками паразитов.
— Муравьи содержат, пасут и доят тлю, защищают её от хищников — например, от коровок и личинок златоглазок. Взамен тля даёт муравьям сладкие выделения, а муравьи ещё те сладкоежки. В этом-то и вся связь. Тля кормит — муравьи дают «крышу», — пояснил энтомолог Александр Суслов. — Кроме того, муравьи ещё и контролируют численность «стада», поедая расплодившихся особей, — добавил учёный.