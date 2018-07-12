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Тайшет присоединился к акции «Наша семья — Наш футбол»
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Тайшет присоединился к акции «Наша семья — Наш футбол» 

Хот 11 часов назад
Фото: Хот
В Тайшете сотрудники полиции приняли
участие в акции «Наша семья — Наш футбол», приуроченной ко Дню семьи,
любви и верности, и провели для своих детей футбольный квест в поддержку
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
В мероприятии приняли участие 20 детей
сотрудников полиции. Разбившись на две команды, они соревновались в  прохождении испытаний, подготовленных полицейскими. Задания выполняли на  семи импровизированных станциях, названных в честь спортивных стадионов
в городах, где проводятся футбольные матчи Чемпионата мира. Подростки
отвечали на вопросы о футболе, чеканили м
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