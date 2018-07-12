Тайшет присоединился к акции «Наша семья — Наш футбол»

В Тайшете сотрудники полиции приняли

участие в акции «Наша семья — Наш футбол», приуроченной ко Дню семьи,

любви и верности, и провели для своих детей футбольный квест в поддержку

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

В мероприятии приняли участие 20 детей

сотрудников полиции. Разбившись на две команды, они соревновались в прохождении испытаний, подготовленных полицейскими. Задания выполняли на семи импровизированных станциях, названных в честь спортивных стадионов

в городах, где проводятся футбольные матчи Чемпионата мира. Подростки

отвечали на вопросы о футболе, чеканили м