Почему король Сиама изменил законы страны из-за русской девушки Екатерины Десницкой

Екатерина Десницкая хоть и не была обычной крестьянкой, однако ни к российскому, а тем более к сиамскому императорскому роду не имела никакого отношения. По крайней мере до того, момента, пока не встретила принца Чакрабона. Несмотря на это, девушке удалось не только стать частью истории Тайланда, но и косвенно повлиять на законы этого государства.

Знакомство

Родитель сиамского принца Чакрабона Рама V был близок с российским императором Николаем II . А потому не удивительно, что Рама отправил своего сына на обучение именно в Россию, а точнее в Пажеский корпус в Санкт-Петербурге. Как раз в северной столице в 1904 году Чакрабон и познакомился с Екатериной Десницкой, происходившей из дворян. Тогда Кате было всего 17 лет.

Между молодыми людьми завязались теплые отношения. Чакрабон знал, что женитьба на белой девушке не сулит ему ничего хорошего, но, видимо, Катя так ему понравилась, что он, несмотря ни на что, сделал ей предложение. Но Десницкая с ответом не торопилась. Шла русско-японская война, и Екатерина, отучившись на курсах сестер милосердия, поспешила на фронт.

Десницкая вернулась домой с наградами, в числе которых был и Георгиевский крест. Казалось бы, за время разлуки юношеские страсти должны были поутихнуть, но все обернулось иначе. Пройдя своеобразную проверку расстоянием, влюбленные продолжили свои отношения, а вскоре Катя приняла предложение Чакрабона.

Неравный брак

В 1906 году сиамский принц и Десницкая поженились. Произошло это не на родине Чакрабона, а в Константинополе, в одной из греческих церквей. Молодые люди не надеялись, что они смогут вступить в брак в Тайланде, поэтому решили приехать туда уже будучи законными супругами.

В Сиаме белую девушку встретили холодно. Да и принцу с этого момента можно было забыть о троне, так же, как и его сыну. В 1908 году Екатерина родила мальчика, которого назвали Чула. У родного брат Чакрабона детей не было, поэтому появление внука несколько смягчило сердца короля и королевы.

Будучи мудрой не по годам, Десницкая сумела завоевать расположение родителей своего мужа. Тем более, что те видели светящиеся от счастья глаза сына. Однако в 1910 году, едва успев наладить отношения с невесткой, Рама V умирает.

Примечательно, что незадолго до смерти король успел принять указ, согласно которому многоженство в Сиаме было упразднено. Если принять во внимание тот факт, что хоть Рама и был известным реформатором, он никогда ничего не делал просто так. Всякому его решению всегда предшествовали определенные предпосылки. Не исключено, что на подписание указа его подтолкнуло наблюдение за жизнью своего сына, который не смотрел ни на кого, кроме своей Кати.

Жизнь — не сказка

Но у этой истории любви не будет сказочного конца, вроде «они жили долго и счастливо». В один прекрасный день Чакрабон изменит своей когда-то ненаглядной супруге. Та потерпит некоторое время, а потом разведется с принцем. Екатерина уедет из Сиама. Но без малыша: его ей просто не отдадут.

Она отправится в Китай, где повстречается с американцем Гарри Стоуном. Пара поселиться в Париже.

Летом 1920 года Десницкая узнает о смерти Чакрабона. Тот поедет на водную прогулку, простудится и умрет.

Сын Десницкой и сиамского принца Чула переедет в Лондон и станет автогонщиком.