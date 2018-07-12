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Мировая экономика теряет 30 триллионов долларов в год из-за необразованных дам
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Мировая экономика теряет 30 триллионов долларов в год из-за необразованных дам 

Пятый канал 11 часов назад
Фото: Пятый канал
Всемирный банк подсчитал убытки глобальной экономики, возникающие из-за недоступности образования для девочек, и выяснил, что ежегодный ущерб составляет около 30 триллионов долларов.
Согласно отчету, более 130 миллионов девочек по всему миру не посещают школу. Однако, если бы каждая девочка в мире получила школьное образование, совокупный заработок женщин мог бы дополнительно привносить в экономику от 15 триллионов до 30 триллионов долларов в год.
Так, в 2016 году около 132 миллионов девочек в возрасте от шести до 17 лет во всем мире не посещали школу.
Ранее Пятый канал рассказывал, что российские школы собираются избавиться от бумажных учебников уже в 2020 году.
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