Необразованные девочки лишают мировую экономику триллионов долларов

Из-за ограничения доступа девочек к образованию мировая экономика ежегодно теряет до 30 триллионов долларов. Об этом говорится в докладе Всемирного банка , передает "Уралинформбюро"

Согласно документу, если бы каждая девочка получала полное среднее образование, совокупный заработок всех женщин привносил бы в мировую экономику дополнительные 15-30 триллионов долларов. При этом, по статистике, начальную школу оканчивает 89% девочек, а среднее образование получают лишь 77%. В странах с низким уровнем дохода эти показатели еще ниже: они составляют 65% и 34% соответственно.

При этом женщины, имеющие «в анамнезе» лишь начальную школу, зарабатывают на 14-19% больше тех, кто вовсе не получил образования. С полным средним, как правило, заработок увеличивается вдвое, а с высшим — втрое.

Отмечается также, что женщины с полным средним образованием отличаются более высоким уровнем психологического благополучия и реже сталкиваются с насилием в семье.

Стоит отметить, что в 2016 году школу не посещали около 132 миллионов девочек от 6 до 17 лет.