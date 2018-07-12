Нелегкая судьба «аэромедведя»: история животного, которого спасли летчики

Сотрудники аэродрома завели страницы в социальных сетях, на которых рассказывают о жизни животного.

В октябре 2016 года на аэродроме Орловка под Тверью летчики нашли медвежонка размером с кошку, он лежал на взлетно-посадочной полосе, пока сотрудники аэродрома не заметили его. После осмотра местности летчики не нашли его мать и приютили его у себя, вернуть его в лес было нельзя, потому что бы он не выжил.

Медвежонка назвали Мансуром и Орловка стала новым домом для медвежонка. Сотрудники аэродрома завели страницы в социальных сетях, на которых рассказывают о жизни животного.

Через какое-то время, когда Мансур подрос, его хотели вернуть в живую природу, но по советам биологов делать это было нельзя — медвежонок уже не смог бы адаптироваться. В мае этого года медведю нашли новое жилье, теперь он живет на аэродроме Орешково в Калужской области. Там ему выделили ему землю, собрали игровую площадку и построили домик.