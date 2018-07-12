Крым от восхода до рассвета

Украинские СМИ традиционно утверждают, что «в Крыму пусто», и это редкий случай, когда я, может быть, и хотел бы с ними согласиться. Человеку, никак не связанному с туристическим бизнесом, летние месяцы даются очень непросто: вокруг людно, на дорогах пробки, у моря соблазнительные девицы и дым шашлыка дразнит обоняние почти круглосуточно.

В последние годы одним из стремительно развивающихся центров отдыха становится пригород Севастополя — посёлок Балаклава. Для города-героя это уже давно что-то вроде районного Монте-Карло, а теперь планируется основательная реконструкция посёлка, который хотят превратить в центр яхтенного туризма. Начался ремонт очистных сооружений, отселены на новые базы пограничники, активно асфальтируются дороги. Но пока под сенью средневековой крепости Чембало царит обычная летняя суета.

Надо сразу сказать, что с пляжами в Балаклаве негусто — буквально пара маленьких лёжек в пределах города. А потому каждый день огромная эскадра из десятков лодок, катеров и прогулочных судов вывозит тысячи отдыхающих на близлежащие пляжи — Золотой, Серебряный, Инжир, Васили. Помнится гордое название одного из эскадренных катеров — «Непросыхающий». Для желающих предусматривается индивидуальная программа. Как сказано в объявлении на одной из яхт: «Купание в открытом море, рыбалка, шашлыки на мангале и прочие безобразия».

Вдоль Таврической набережной стоят десятки мужчин с удочками, сосредоточенно ловящие рыбу, которой столь богаты здешние места (само название Балаклава переводится как «рыбий садок»). Но пойманная рыбешка не для еды, потому что бухта полна не слишком экологичных плавсредств. Прибрежные рестораны и кафе затариваются рыбой, выловленной в открытом море. Жареные и копченые ставридка, барабулька, луфарик своими аппетитными запахами заставят понервничать самого завзятого мясоеда, а вокруг вальяжно передвигаются сытые до зевоты коты — шесть блестит, морда в лужу не влазит. Здесь даже памятник местным котам имеется — с пойманной бронзовой рыбкой.

На памятнике обожавшему эти места писателю Александру Куприну до неприличия истёрт нос: видимо, очередная примета на счастье. А за памятником простирается набережная Назукина — отремонтированная, красивая, вёселая. Балаклава один из центров крымского виноделия и городок утопает в окружающих его густых, налитых виноградниках. Именно здесь располагается винзавод «Золотая Балка», знаменитый своим прекрасным шампанским. Однако сейчас ассортимент значительно расширен за счёт производства сухих вин, а что может быть прекрасней стаканчика прохладного терпкого вина с видом на море и горы?

Регионы России. Крым

Ещё на набережной продаются крупные мидии и, не удивляйтесь, устрицы. Их привозят из устричных ферм, которые появились на полуострове. Чуть дальше — сувениры: тельняшки, бескозырки и Путин. Вокруг — дети, родители, капитаны катеров, зазывалы на морские прогулки. А в пекарне на площади Первого мая — кавказские лепешки, караимские пироги и татарские сладости. И подслушанные разговоры местных аксакалов: «Видишь, Вася, раньше встречались возле магазина, а теперь возле аптеки…»

Балаклава — город флотский, при СССР абсолютно закрытый. Сейчас о тех временах напоминает лишь музей в горном тоннеле, в котором когда-то таились подводные лодки. Возле музея вьются стайки артековцев в нарядной, различной по отрядам форме, а нестареющие душой мичманы тянутся ближе к Кадыковке, торговому и будничному району Балаклавы.

Гулко бьется могучее экономическое сердце Балаклавы — базарчик на Кадыковке. Пиво ледяное, баранина молодая, фрукты по сезону. В выходное утро у магазина уже кучкуется группа окрестных политологов — граждан, знающих абсолютно всё: ближайшие планы Трампа, кто победит на чемпионате мира и с которого часа начнут наливать. «Галя, налей», — ноет самый нетерпеливый. «Баловаться — на улицу», — строго, но беззлобно отвечает продавщица — они знают друг друга много веков.

Столетиями нависает над городком средневековая крепость Чембало, а берег кишит кораблями и дельфинами; дни напролёт восхищённые люди впитывают и вливают в себя изумительный Крым. А потом наступает сияющая южная ночь и где-то слышится негромкое хихикание влюблённых парочек… Высокий, высокий сезон.