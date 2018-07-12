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«Так можно ноги сломать»: Мария Погребняк удивила игрой в футбол на шпильках
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«Так можно ноги сломать»: Мария Погребняк удивила игрой в футбол на шпильках 

Eva.ru 10 часов назад
Фото: Eva.ru
Известная светская львица и жена футболиста Мария Погребняк ощутила на себе захватывающий эффект футбола. Красотка так увлеклась игрой в мяч, что ей даже не помешали туфли на шпильках.
В связи с проходящим в России мундиалем футбол стал невероятно популярен: в него играют мальчишки во дворах, представляя себя Дзюбой или Акинфеевым, проводятся выставки и другие мероприятия, связанные с этим зрелищным видом спорта. Под всеобщее футбольное помешательство попала и 30-летняя мама троих сыновей и жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк. Звезда Инстаграма оказалась на одном из мероприятий, где в том числе учили владеть мячом. Мария, которая была одета в футболку, короткую юбку и спортивные гольфы, самозабвенно увлеклась игрой и ей не помешал даже тот факт, что на ногах у нее были туфли на высоком каблуке.
«Я не планировала играть в футбол, но потом затянуло! Поэтому на каблуках, но мне это не мешает», — заявила Погребняк. Поклонники Марии были изумлены ее смелым решением заняться спортом на шпильках. При этом некоторым подобное времяпрепровождение светской львицы показалось забавным. «Так можно ноги сломать, повезло, что обошлось без травм» «Странный выбор обуви для такого мероприятия. Мария, берегите себя»
«Маша, у Вас кроссовок не оказалось?» «Выглядит, конечно, смешно, но это очень рискованно!» «Ну надо было еще вечерний наряд надеть, раз такое дело. Совсем уже из ума выжила» Мария Погребняк чаще всего привлекает внимание к своей персоне своим телом, которое многим кажется чересчур стройным, и рационом, благодаря которому она поддерживает такую форму. Так, недавно подписчики знаменитости с удивлением обнаружили на одном из снимков в Инстаграме, что у их любимицы появилась впадина в ноге. Мария при этом внимания на недоброжелателей не обращает и набирать вес не собирается.
Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 10 Июл 2018 в 4:07 PDT
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