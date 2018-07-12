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11 юных географов из Костромы защитят проекты в Крыму
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11 юных географов из Костромы защитят проекты в Крыму 

k1news.ru 10 часов назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области завершился конкурсный отбор детей, которые смогут принять участие в смене лагеря «Артек». Конкурс проводило Русское географическое общество, а смена для ребят называется «Мир открытий», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Смена пройдет с 30 августа по 20 сентября, в ней примут участие 11 школьников из нашей области. Они по-настоящему увлечены географией, поэтому в лагере их ждут лекции и мастер-классы знаменитых ученых, путешественников, спелеологов. Кроме того, они смогут защитить свои научные проекты и будут работать с настоящим географическим оборудованием.
Для участников смены подготовили и экскурсионную программу по полуострову Крым. Они посетят Ливадийский дворец, картинные галереи, парк львов «Тайган» и обсерваторию. Лучшие участники смены увезут домой дипломы и ценные призы.
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