В Башкирии Роспотребнадзор забраковал 907 килограммов овощей

Росотребназор РБ проверил овощные полки в 421 населенных пунктах. Пробы взяли с 497 различных плодов, и в лабораторных условиях проверили на нитраты и пестициды. 1% взятых проб не ответил требованиям «О безопасности пищевой продукции». Нитраты нашли в свежих огурцах, а также в столовой свекле и репчатом луке урожая прошлого года.

— За оборот овощной продукции с признаками недоброкачественности, без маркировки и документов, подтверждающих соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, на должностные и юридические лица было наложено 19 штрафов на общую сумму 57 тысяч рублей, забраковано 64 партии овощной продукции общим весом 907 килограмм, — сообщается на сайте Роспотребнадзора РБ.