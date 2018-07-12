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В Башкирии Роспотребнадзор забраковал 907 килограммов овощей
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В Башкирии Роспотребнадзор забраковал 907 килограммов овощей 

ufa1.ru 10 часов назад
Фото: ufa1.ru
Росотребназор РБ проверил овощные полки в 421 населенных пунктах. Пробы взяли с 497 различных плодов, и в лабораторных условиях проверили на нитраты и пестициды. 1% взятых проб не ответил требованиям «О безопасности пищевой продукции». Нитраты нашли в свежих огурцах, а также в столовой свекле и репчатом луке урожая прошлого года.
— За оборот овощной продукции с признаками недоброкачественности, без маркировки и документов, подтверждающих соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, на должностные и юридические лица было наложено 19 штрафов на общую сумму 57 тысяч рублей, забраковано 64 партии овощной продукции общим весом 907 килограмм, — сообщается на сайте Роспотребнадзора РБ.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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