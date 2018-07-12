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Тысяча гераней помогла костромской пенсионерке забыть о болезнях
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Тысяча гераней помогла костромской пенсионерке забыть о болезнях 

Kostroma.Today 10 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Коллекционирование герани отвлекает пенсионерку Нину Петрову из Волгореченска от болезней, узнал KOSTROMA.TODAY. Цветы заполонили всю её квартиру — сейчас у нее около тысячи растений.
Все свободные места в доме женщины заняты геранью.
Как пишет газета «Век», первые цветы герани Нина Петрова купила в цветочном магазине, но обычные сорта ей вскоре перестали нравиться. Тогда она попыталась заказать новые виды цветов через интернет. Но идея оказалась неудачной — во время первой же пересылки растения замерзли.
Нина Петрова говорит, что цветы помогают ей забыть о болезнях.
Теперь она старается доставлять цветы через попутчиков. Нередко ей в этом помогают водители междугородних автобусов. Очень часто Нина Петрова и сама ездит в другие города, чтобы забрать очередной редкий вид герани.
У женщины около 160 сортов герани.
Сама же она говорит, что несколько лет назад не поверила бы тому, что будет ездить из Волгореченска в Иваново за цветочными ростками. А теперь у женщины появился азарт.
Она утверждает, что ее цветочное хобби помогает ей забывать о болезнях. Нина Петрова чувствует себя так же прекрасно, как ее любимые цветы.
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