Тысяча гераней помогла костромской пенсионерке забыть о болезнях

Коллекционирование герани отвлекает пенсионерку Нину Петрову из Волгореченска от болезней, узнал KOSTROMA.TODAY. Цветы заполонили всю её квартиру — сейчас у нее около тысячи растений.

Все свободные места в доме женщины заняты геранью.

Как пишет газета «Век», первые цветы герани Нина Петрова купила в цветочном магазине, но обычные сорта ей вскоре перестали нравиться. Тогда она попыталась заказать новые виды цветов через интернет. Но идея оказалась неудачной — во время первой же пересылки растения замерзли.

Нина Петрова говорит, что цветы помогают ей забыть о болезнях.

Теперь она старается доставлять цветы через попутчиков. Нередко ей в этом помогают водители междугородних автобусов. Очень часто Нина Петрова и сама ездит в другие города, чтобы забрать очередной редкий вид герани.

У женщины около 160 сортов герани.

Сама же она говорит, что несколько лет назад не поверила бы тому, что будет ездить из Волгореченска в Иваново за цветочными ростками. А теперь у женщины появился азарт.

Она утверждает, что ее цветочное хобби помогает ей забывать о болезнях. Нина Петрова чувствует себя так же прекрасно, как ее любимые цветы.