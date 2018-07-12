В «Меридиане» поздравили членов семей-старожилов

На окружном празднике в честь Дня семьи, любви и верности чествовали 25 семейных пар из ЮЗАО, долгие годы проживших вместе в ладу и согласии.

Большинство лауреатов — активные участники столичного проекта «Московское долголетие». И поэтому фойе первого и второго этажей ЦКИ «Меридиан», где проходило мероприятие, больше походило на большую ярмарку ремесел: свои достижения представляли мастера и мастерицы округа. Удивительные куклы показала мастерица из Гагаринского района Людмила Викторова. Вдохновляет женщину ее супруг Евгений Николаевич, с которым она в браке уже более сорока лет. А вот Илдус и Рамзия Камаловы из Обручевского района недавно отметили золотую свадьбу. Супруги до сих пор активно участвуют в общественной жизни. Илдус Нуретдинович — почетный ветеран города Москвы, Рамзия Каюмовна — верная соратница мужа. По мнению супругов, секрет счастливой семейной жизни во взаимном доверии, терпении и уважении.

В День семьи, любви и верности лучшим семьям ЮЗАО были преподнесены подарки от префектуры округа. А завершился праздник торжественным концертом.