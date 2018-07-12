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Татьяна Котова снялась без нижнего белья
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Татьяна Котова снялась без нижнего белья 

Russianshowbiz.info 10 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Татьяна Котова опубликовала кадр, сделанный специально для мужского журнала «Maxim».
На фото девушка стоит у окна практически обнаженной — ее грудь прикрывает лишь белая ажурная кофта. Комментируя фотографию, Котова заметила, что каждый человек создает свое настроение и свое окружение: «Как сам себя настроишь, так сам и будешь жить». Девушка пожелала подписчикам заряженного утра и отличного настроения.
Читатели оценили безупречную фигуру девушки и заметили, что у нее получилось сделать одновременно эротичный и достаточно «приличный» снимок, что для такого направления фотографии редкость. Кроме того, поклонники восхитились красотой певицы и призвали ее поделиться упражнениями, помогающими поддерживать фигуру в такой прекрасной форме.
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