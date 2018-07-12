Джессика Альба призналась, что подвергалась харрасменту с детства 

Раз тема дискриминации, буллинга и харрасмента полностью поглотила Голливуд, в стороне не смогли остаться даже те звезды, о которых мы почти забыли. Джессика Альба недавно призналась, что она с детства страдает от сексуальных домогательств. Актриса держалась в стороне от личных рассказов, но все же не смогла промолчать.
Карьера Альбы началась сравнительно рано, ей тогда было всего 12 лет, и уже с того возраста Джессика постоянно становилась объектом харрасмента, как она сама признается. «Я плохо разбиралась в шоу-бизнесе. Я думала, что все так и должно быть. На моем пути не хватало женщин, которые бы наставляли меня, подсказывали мне. Насилия в моей жизни не было, но неприятных ситуаций хватало», — рассказывает Альба. 37-летнюю актрису вдохновило на рассказ расследование, которое ведется по делу Харви Вайнштейна (ему, напомним, грозит пожизненное тюремное заключение). Джессика примкнула к движению #MeToo и теперь поддерживает девушек, которые готовы рассказать свою историю миру.
попкорнnews