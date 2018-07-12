Ещё
Джессика Альба призналась, что подвергалась харрасменту с детства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джессика Альба призналась, что подвергалась харрасменту с детства 

Попкорн News 10 часов назад
Раз тема дискриминации, буллинга и харрасмента полностью поглотила Голливуд, в стороне не смогли остаться даже те звезды, о которых мы почти забыли. Джессика Альба недавно призналась, что она с детства страдает от сексуальных домогательств. Актриса держалась в стороне от личных рассказов, но все же не смогла промолчать.
Карьера Альбы началась сравнительно рано, ей тогда было всего 12 лет, и уже с того возраста Джессика постоянно становилась объектом харрасмента, как она сама признается. «Я плохо разбиралась в шоу-бизнесе. Я думала, что все так и должно быть. На моем пути не хватало женщин, которые бы наставляли меня, подсказывали мне. Насилия в моей жизни не было, но неприятных ситуаций хватало», — рассказывает Альба. 37-летнюю актрису вдохновило на рассказ расследование, которое ведется по делу Харви Вайнштейна (ему, напомним, грозит пожизненное тюремное заключение). Джессика примкнула к движению #MeToo и теперь поддерживает девушек, которые готовы рассказать свою историю миру.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Ким Кардашьян высмеяли в сети за новый неудачный образ Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер уже 7 лет не могут официально оформить развод Джеффри Дин Морган призвал «грубых и невоспитанных» фанатов уважать его частную жизнь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин1
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение