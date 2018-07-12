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Младшую дочь Алексадра Реввы сравнили с Селин Дион
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Младшую дочь Алексадра Реввы сравнили с Селин Дион 

Letidor.ru 9 часов назад
Фото: Letidor.ru
В Сети уверены, что девочка станет певицей или актрисой.
Младшая дочь известного юмориста, певца, актера Александра Реввы — юная Амели — вновь покорила сердца подписчиков в Instagram. На этот раз девочка спела под фонограмму, да так артистично, что развеяла все сомнения по поводу выбора будущей профессии.
Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov)
11 Июл 2018 в 9:03 PDT  Бесконечно можно смотреть на три вещи — как горит огонь, как течет вода и как поет Амели под фонограмму своей сестры Алисы
— подписал ролик Александр Ревва.
В Сети с восторгом приняли восходящую звезду шоу-бизнеса. «Селин Дион прям», «Море удовольствия! Уникальная девочка!», «Такая классная))) Молодец, настраивается на будущее», «Такая она харизматичная и бомбическая малыха, каждый раз смотрю и улыбаюсь», «Она конечно супер, девочка на которую всегда приятно смотреть и слушать!», «Вот она, верная королева Евровидения и всех конкурсов России! Нравится!», «Дюймовочка— девочка артистка!», — прокомментировали старания Амели подписчики.
Мои вкусняшки.. ❤️❤️ #семьяРА #всемдобРА #алиса #амели #ааааа
Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov)
21 Июн 2018 в 9:22 PDT  Аудитория также отметила, как хорошо поет старшая дочь звездного папы Алиса. Ведь именно под ее исполнение Амели показала свое театральное мастерство. Алиса спела песню Майкла Джексона «Ben». «Алиса отлично поет 👏🏻👏🏻👏🏻», «Алиса поет просто замечательно! Она трудяга, всегда очень честно и осознанно подходит к занятиям по вокалу! Мы реально это видим и гордимся! Просто умница! Только с такой отдачей и серьёзным подходом есть потрясный результат! Талант и трудолюбие! Круть! Alison всем покажет 👌❤️👍🙏», «Алиса наша будущая звездааааа👏🔥❤», — похвалили подписчики старшую дочь Александра Реввы.
Звездный папа часто делится в Instagram фото и видео своих девочек. Артист очень гордится дочерьми.
Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov)
6 Июл 2018 в 7:44 PDT  Напомним, что Александр Ревва и его жена Анжелика познакомились в 2004 году. В 2007 году на свет появилась их старшая дочь Алиса. В 2013 году родилась вторая дочь супругов — маленькая Амели.
Фото: Instagram @amelirevva, @arthurpirozhkov
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