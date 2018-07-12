Три рыбины за центнер весом: в Жигулевском море подвохи столкнулись со стаей сомов

Охота состоялась в ночь с 10 на 11 июля. Как пишет сам Михаил на форуме «Nazaderjke.ru», на выбранную точку в Жигулевском море вместе с напарником они спрыгнули с лодки одновременно.

"Не сделав ни одного нырка, слышу метрах в 10 от меня напарник после первого нырка уже кричит — сом! А у меня еще даже ружье не заряжено… Заряжаю, подплываю, подныриваю — «законтрил»! Вошкались не долго — первый сом (как потом оказалось на 26 кг) через 5 минут был в лодке".

За следующим трофеем Михаилу пришлось понырять. «Нащупав свал, где и прозрак под термоклином более-менее наладился, и с глубиной оказалось в порядке, примерно на восьмом от силы нырке, на глубине метров девять вижу следующую попутным курсом голову в паре метрах от меня. Габариты рассмотреть не успел — куда увидел, туда и разрядил. Катуха пошла… Теперь наверху моя очередь кричать!.. Сом сдался быстро, попадание было надежное».

Вторая рыбина оказалась самая крупная за ночь — 65 килограммов. Третий сом потянул на 11 кило.