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В Мордовии стартовала военно-спортивная игра «Зарница Поволжья-2018»
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В Мордовии стартовала военно-спортивная игра «Зарница Поволжья-2018» 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В ней принимают участие более 300 юнармейцев, представляющих 22 района республики, в состав каждой команды входит 14 человек.
В Республике Мордовия стартовала юнармейская военно-спортивная игра «Зарница Поволжья-2018».
В ней принимают участие более 300 юнармейцев, представляющих 22 района республики, в состав каждой команды входит 14 человек.
В течение нескольких дней юноши и девушки будут соревноваться в различных дисциплинах.
Кроме теоретических состязаний их ждут гребля на лодках, бег по пересеченной местности, метание гранаты, подтягивание, стрельба из пневматической винтовки.
Также юнармейцев ждут развлекательные спортивные игры и экскурсии. Торжественная церемония закрытия «Зарница Поволжья-2018» и награждение победителей пройдут в пятницу, 13 июля.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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