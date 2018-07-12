В Мордовии стартовала военно-спортивная игра «Зарница Поволжья-2018»

В ней принимают участие более 300 юнармейцев, представляющих 22 района республики, в состав каждой команды входит 14 человек.

В Республике Мордовия стартовала юнармейская военно-спортивная игра «Зарница Поволжья-2018».

В ней принимают участие более 300 юнармейцев, представляющих 22 района республики, в состав каждой команды входит 14 человек.

В течение нескольких дней юноши и девушки будут соревноваться в различных дисциплинах.

Кроме теоретических состязаний их ждут гребля на лодках, бег по пересеченной местности, метание гранаты, подтягивание, стрельба из пневматической винтовки.

Также юнармейцев ждут развлекательные спортивные игры и экскурсии. Торжественная церемония закрытия «Зарница Поволжья-2018» и награждение победителей пройдут в пятницу, 13 июля.