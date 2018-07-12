Калужанам предложили придумать слоган региона

12 июля стартовал конкурс социальной рекламы «Любимый наш Калужский край». Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, участникам конкурса предлагается придумать слоган, который будет использоваться на информационных баннерах Калуги и области. Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучший слоган экологической направленности», и «Лучший слоган патриотической направленности». Конкурсная комиссия оценит грамотность, точность и логику в изложении, а также проверит на плагиат. Участником конкурса может стать любой житель региона, заполнив заявку. Авторов самых удачных слоганов отметят дипломами победителей.