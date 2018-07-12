Ещё
Калужанам предложили придумать слоган региона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Калужанам предложили придумать слоган региона 

Калуга 24 9 часов назад
Фото: Калуга 24
12 июля стартовал конкурс социальной рекламы «Любимый наш Калужский край». Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, участникам конкурса предлагается придумать слоган, который будет использоваться на информационных баннерах Калуги и области. Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучший слоган экологической направленности», и «Лучший слоган патриотической направленности». Конкурсная комиссия оценит грамотность, точность и логику в изложении, а также проверит на плагиат. Участником конкурса может стать любой житель региона, заполнив заявку. Авторов самых удачных слоганов отметят дипломами победителей.
Калуга 24: последние новости
60-летнего извращенца будут судить за домогательства к ребенку Калужские воздухоплаватели пригласили пенсионеров подняться на аэростате Калужская ГИБДД сняла «пластилиновый» мультфильм о световозвращателях
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин2
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение