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Мальчика в Киргизии назвали в честь российской авиакомпании
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Мальчика в Киргизии назвали в честь российской авиакомпании 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: Российская Газета
Мальчика, родившегося в самолете, вылетевшем из Оша в Екатеринбург, назвали в честь авиаперевозчика.
Как сообщают в компании «Уральские авиалинии», после взлета из Оша одна из пассажирок пожаловалась на боли в спине и животе. Старший бортпроводник-инструктор подошла к женщине, чтобы помочь. Тут и выяснилось, что у дамы начались схватки и уже отошли воды.
"Бригада бортпроводников быстро отреагировала и приняла роды прямо в воздухе, — сообщает авиаперевозчик. — Через пятнадцать минут на свет появился мальчик. Роды прошли успешно. Новорожденный и мама чувствовали себя хорошо. Экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Командир предупредил диспетчеров, что понадобится медицинская помощь. В аэропорту борт встречала скорая помощь. Мама и малыш были переданы врачам, которые доставили их в родильный дом".
Родственники роженицы рассказали журналистам, что она вместе с супругом возвращалась в Екатеринбург. Глава семейства работает в уральской столице. В Оше они проводили отпуск. По словам женщины, она готовилась родить в августе, поэтому спокойно отправилась в путь вместе с мужем.
В знак благодарности экипажу воздушного судна супруги решили назвать мальчика Уралбеком.
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