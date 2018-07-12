Семейный эджайл: внедрение корпоративных практик в бытовую жизнь

С эджайлом широкую общественность познакомил президент Сбербанка Герман Оскарович Греф . Если по-простому, то это корпоративная практика, способ достижения цели. Решила, допустим, компания разработать какой-то продукт, но не надо сломя голову выполнять задачу. Достаточно спокойно разделить проект на короткие временные отрезки. Если что-то изменилось, ничего страшного, надо всего лишь подстроиться под изменения.

Так поступают в Силиконовой долине. Полная противоположность — методы ЦК КПСС , когда коммунизм должен быть достигнут любой ценой. Выяснилось, что методы эджайла можно применять и в семейной жизни, люди с удовольствием это делают. Допустим, цель: вынести вечером мусор. Записываем в колонке «нужно сделать». Вынесли мусор — также записываем в разделе «сделано».

Студентка Российского экономического университета имени Плеханова Александра рассказала, что использует эджайл в учебе и в жизни:

«Как-то в голове у меня распределяется, что, например, сейчас я сделаю задание по финансовому моделированию, затем я быстренько приготовлю что-нибудь сестре на ужин, а потом я приступлю к следующему заданию. Своего рода баланс между бытовыми задачами и задачами по учебе. Мне это очень помогает, я структурирую свою жизнь, не теряю времени и точно знаю: сделала то, что от меня требуется, и мне не придется краснеть».

Главное в эджайле — люди. Семья ведь тоже команда: папа — топ-менеджер, мама — его заместитель, а дети — начинающие сотрудники. Допустим, они захотели новый конструктор за 12 тысяч рублей, рассказывает москвич Сергей Дмитриев

«Каждые выходные мы даем детям 500 рублей в копилку. Значит, на игрушку можно накопить за 24 недели. Визуализируем: распечатываем картинку конструктора и 24 кружочка. Как только копилка пополняется на 500 рублей, закрашиваем кружочек. Дети передумали: хотим быстрее, может, купить что-то дешевле? Эджайл — это гибкий подход. Поэтому родители объясняют: можно, но это будет не то, что вы хотели. Ну и так далее. В итоге цели достигаются. Тот, кто будет выполнять, берет свою карточку, двигает ее в колонку «делается» и становится ответственным за то, чтобы это случилось. У нас висит на текущую и следующую неделю [план]: поменять паспорта детям, оплатить счета и так далее».

По большому счету, эджайл существовал всегда: в виде планирования семейного бюджета или списка домашних дел. Но мы живем в новой эпохе, где без красивых терминов не обойтись. Раньше учет вели в тетрадке. Символ эджайла — доска со стикерами и с записями целей и результатов. С человеческой точки зрения немного не хватает сюрпризов, которые в семейной жизни тоже должны быть, но ведь и их можно запланировать и написать об этом на стикере.

Кстати, другим бытовым процессам тоже можно подобрать термины. Обсуждение отпуска — это краудсорсинг. Сделать вечером уроки — эждайл, но если помогает папа, то коллаборация. И не надо путать.