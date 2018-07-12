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В Железногорске спасли запутавшегося в рыболовной леске пенсионера
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В Железногорске спасли запутавшегося в рыболовной леске пенсионера 

sibnovosti.ru 8 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Сотрудники полиции спасли тонущего 73-летнего пенсионера из Железногорска. Его лодка перевернулась, а сам мужчина оказался в городском озере. Инцидент произошел сегодня, около 8:00.
Сообщение в дежурную часть полиции поступило от очевидцев. На место ЧП выехал ближайший патруль ППС.
«Лейтенант полиции Денис Калюжный и младший лейтенант полиции Вячеслав Мазнев обнаружили, что в 200 метрах от берега находится перевернутая лодка, за которую держится обессиливший пострадавший», — рассказали в ведомстве.
Пожилой мужчина не мог доплыть до берега, так как его ноги запутались в рыболовной леске. К тому же потерпевший сильно замерз и потерял много сил.
Правоохранители помогли 73-летнему пенсионеру доплыть до берега. Один из них перевернул лодку и начал грести, а другой поддерживал пенсионера в воде. После железногорца передали медикам. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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