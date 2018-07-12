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Полицейские в России оседлают оленей, ослов и верблюдов
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Полицейские в России оседлают оленей, ослов и верблюдов 

Мир24 5 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
В МВД России рассматривается вопрос о закупке департаментом тылового обеспечения оленей, ослов и верблюдов, пишет Life.
Необычных служебных животных могут получить полицейские из регионов Крайнего Севера и с юга России. Для этого им нужно будет оформить заявки в тыловой департамент.
Стражей порядка в Якутии, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов снабдят оленями. Приспособленных к жизни в степных и горных южных районах России верблюдов планируют направить в Новосибирскую, Астраханскую и Саратовскую области. А готовых к длительным переходам по горным тропам ослов поставят на вооружение силовиков северокавказских республик: Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
В ведомстве уже разработали рацион питания для животных. Правда, состоит он практически из одного овса и сена. Так, полицейским верблюдам в сутки полагается 2 кг овса и 12 кг сена, оленям — 0,5 кг и 1 кг, а ослам — 1,2 кг и 2,8 кг. Кроме того, служебные олени должны дополнительно получать каждый день 1 кг хлеба из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки первого сорта и 6 кг ягеля.
Сейчас, по данным МВД России, на службе в полиции находится более 12 тысяч собак различных пород, среди которых наиболее распространены немецкая, бельгийская, восточно-европейская овчарки, а также лабрадор-ретривер. Полицейские собаки выполняют служебно-розыскную и охранную работу. Средний срок их службы — восемь-десять лет.
А вот лошадей в МВД около 500. Срок эффективной службы полицейской лошади — семь лет, а средняя продолжительность жизни — 30. Конная полиция есть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Перми, Кемерове, Красноярске и Новосибирске.
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