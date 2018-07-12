Юные крюковчане сшили лечебных котиков

Говорят, что в каждом доме должен жить кот. А что делать, если у вас нет возможности или желания завести живого кота? На этот вопрос нашли ответ юные крюковчане и их родители, посетившие 11 июля мастер-класс в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ».

Все просто — надо «поселить» в своем доме это чудесное животное, потратив полчаса на пошив этой замечательной игрушки. Более того, на мастер-классе ребята делали не простых котиков, а целебных. Внутри игрушки, помимо наполнителя, находится чабрец, который с давних времен известен людям как лекарственное растение. Его применяют в народной медицине многих стран для лечения простудных заболеваний. Все посетители мастер-класса справились с работой, и с нетерпением ждут завтрашней встречи — магнитов в технике декупаж