Князь Рус: что общего у него с русскими

Имя князя Руса большинству русских сегодня ничего не скажет. Хотя, вероятно, именно ему мы обязаны своим названием.

Рождение Руси мы непременно связываем с именем князя Рюрика, призванного новгородцами в 862 году. Этим мы обязаны летописному своду «Повесть временных лет», а точнее многовековой любви к этому источники отечественных академиков. Отчетом русской истории в Несторовой летописи указывается 6360 год от творения (852 год в нынешнем летоисчислении). До сего момента «Повесть» избегает конкретных дат.

Имя «Рус» отсутствует у Нестора, зато присутствует в других источниках. Так, в X веке византийский писатель Симеон Метафраст упоминает некого могущественного вождя Роса, давшего имя воинственному племени росов.

В персидских хрониках, созданных примерно в то же время, что и «Повесть временных лет», мы уже встречаем более подробный рассказ о Русе. Согласно этим источникам, Рус являлся младшим братом Хазара (эпического первопредка тюрков). По легенде, он отправился на поиски места, которое «было бы ему по душе». Где-то на севере он обнаружил остров, «с болотистой почвой и гнилым воздухом; там он и обосновался».

О Русе сказано и в «Великой хронике о Польше, Руси и их соседях», где он представлен как брат Чеха и Ляха.

Но главное свидетельство мы находим в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». Первые записи легенды датируются XVII веком, однако многие историки говорят, что к тому времени легенда в устной форме могла существовать несколько столетий. Древность легенды подтверждается Иоакимовской летописью, которая содержит историю о князе Словене, основателе города Словенск. Даже сам Михайло Ломоносов использовал «Сказание» в качестве аргумента против норманской теории:

«Прежде избрания и приходу Рурикова обитали в пределах российских славенские народы. Во-первых, новгородцы славянами по отменности именовались и город исстари слыл Словенском».

Согласно «Сказанию…» в лето 3099 года от сотворения мира (сравните с датой о первом упоминании Русской Земли у Нестора) Словен, Рус и их сестра Ильмера отправились из земли отцов, Черноморского побережья, «по странам вселенныя, яко острокрилаты орли прелетаху сквозе пустыня многи, идуще себе на вселение места благопотребна».

Любопытно, что в летописи сказано, что «колонизаторы» пошли на поиски новых земель, следуя благословению Ноя.

«Слышахом бо от предков своих, яко благословил праотец наш Ной прадеда нашего Афета частию земли всего западнаго и севернаго и полунощнаго ветров, и ныне убо, братие и друзи, послушайте совета нашего, оставим далече от нас вражду сию и несогласие, еже ныне тесноты ради творится в нас, и подвигнемся убо, и идем от земля сея и от рода нашего, и пойдем по вселенной света, сущей во жребии прадед наших, иде же нас приведет счастие и благословение праотца нашего благословеннаго Афета и подаст нам землю доброплодну во обитание нам и родом нашим». И люба бысть сия речь Словенова и Русова всем людем, и вей яко единемы усты реша: «Благ совет князей наших и добра речь и угодна премудрых держателей».

Спустя 14 лет скитаний братья вышли на берега озера Мойско, которое назвали в честь сестры — Ильмень. Словен основал город Словенск, на основе которого вырастет Великий Новгород, а Рус — Руссу, которые мы знаем как Старую Руссу.