УПАКОВКА АО «ГОТЭК-ПРИНТ» ПОБЕДИЛА В КОНКУРСЕ PART AWARDS — 2018.

Подарочная паковка для двух бутылок вина Chateau Tamagne Reserve была признана жюри 7-го Международного конкурса на лучшую упаковку PART Awards, прошедшего в рамках выставки упаковочной индустрии RosUpack 2018, победительницей в номинации «Производитель года» (категория «Напитки алкогольные и безалкогольные»).

Упаковка разработана и произведена полиграфистами АО «ГОТЭК-ПРИНТ» для лимитированной линейки выдержанных вин под маркой Сhateau Tamagne Reserve винодельни ООО «Кубань­-Вино». Вино выпущено к знаменательной дате соединения двух южных полуостровов России, двух крупнейших винных регионов страны — Таманского полуострова и полуострова Крым.

Упаковка выполнена из микрогофрокартона профиля «F», произведенного в компании. Она состоит из двух элементов — пенала и вкладыша-ложемента. В оформлении использованы различные виды отделки: выборочное УФ-лакирование, тиснение металлизированной фольгой и конгревное тиснение отдельных элементов дизайна. Конструкция пенала имеет 10 точек склейки. 7 из них выполняются на автоматической линии, 3 — вручную. Это позволяет сократить время и трудозатраты на формирование коробки на производстве у виноделов. Конструкция вкладыша-ложемента предусматривает надежную жесткую фиксацию бутылок. Выступающая часть вкладыша позволяет извлекать его из пенала без дополнительных приспособлений (высечных отверстий, шнуров и др.), а наличие дополнительных конструктивных элементов фиксирует вкладыш внутри пенала, исключая его самопроизвольное извлечение.

Это уже вторая награда высочайшей пробы, полученная данным упаковочным решением. В феврале текущего года оно было признано победителем Международного конкурса на лучшую упаковку и этикету для пищевой, парфюмерно-косметической продукции и напитков «ПродЭкстраПак-2018» в номинации «Упаковка для продовольственных товаров и напитков».