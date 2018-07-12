Спасатели рассказали, как тренер помог выжить подросткам в пещере

БАНГКОК, 12 июл — РИА Новости Евгений Беленький . Тренер юниорской футбольной команды «Лесные Вепри» Эккапхон Чантхавонг, или Эк, сделал все для того, чтобы его подопечные выжили почти 10 дней в затопленной десятикилометровой пещере, пока их разыскивали спасатели.

Об этом рассказал в кратком интервью телеканалу Thai PBS Наронгсак Осоттханакон — руководитель объединенного штаба поисково-спасательной операции в пещере Тхам Луанг, бывший губернатор провинции Чианграй, где проходила операция, ныне губернатор провинции Пхаяо.

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"Именно благодаря тренеру Эку ребята смогли выжить в пещере почти без еды, без света, в сырости, окруженные мутной загрязненной водой, до прихода спасателей. Тренер научил их пить чистую воду, стекающую со сталактитов пещеры, по очереди и только по необходимости включать принесенные с собой электрические фонарики, не двигаться без необходимости, сохраняя силы, и медитировать, чтобы сохранить присутствие духа", — сказал губернатор.

"Эк предложил ребятам разделить принесенные с собой продукты — чипсы, пирожки, конфеты, которые были куплены перед входом в пещеру для празднования Дня рождения одного из игроков команды, на рационы, и съедать понемногу каждый день, поддерживая жизненные силы организма. А сам он отдавал большую часть своего рациона детям", — добавил глава спасательной операции.

Он подчеркнул, что все десять дней до того момента, когда их обнаружили дайверы, дети и их тренер ничего не знали о развернутой в пещере массированной спасательной операции.

"Они понимали, что их наверняка ищут, но понимали и то, что их могут и не найти: слишком далеко они забрались вглубь пещеры, спасаясь от наводнения. И они знали, что между ними и выходом — полностью затопленные участки пути, которые им самим не преодолеть. Они могли только верить в спасение, и эту веру Эк в них постоянно поддерживал" — сказал Осоттханакон.

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Герой или безответственный мальчишка?

Двадцатипятилетний Эккапхон Чантхавонг (Эк), заместитель главного тренера футбольной команды детско-юношеской спортивной школы «Академия Лесных Вепрей», по информации, полученной СМИ от его коллег, рано потерял родителей и вырос в буддийском монастыре, где несколько лет жил в качестве послушника. Однако после окончания монастырской общеобразовательной школы и временного пострижения в монахи (в буддизме школы Тхеравада, который исповедуют в Таиланде, временное пострижение это обычная практика), Эк не остался в монастыре, а вернулся в мир и отправился получать педагогическое образование. С детства увлеченный футболом, Эк сделал его своей профессией, хотя в свободное время он занимается и другими видами спорта.

В первые дни многодневной драмы, начавшейся 23 июня после обнаружения у входа в пещеру одиннадцати велосипедов и мотоцикла Эка, и поисково-спасательной операции, которая стартовала в первую ночь после исчезновения ребят, общественное мнение в Таиланде разделилось. Одни считали Эка безответственным «мальчишкой», который завел детей в пещеру накануне начала сильных сезонных дождей, другие, кто его лучше знал, в том числе его коллеги и родители пропавших мальчиков, рассчитывали, что его прекрасная спортивная подготовка, педагогический талант и доверие, которое к нему питают дети, помогут его подопечным выжить и дождаться помощи.

Когда детей и Эка нашли в дальней камере пещеры живыми, ослабевшими от голода, но морально не сломленными, тон комментариев в социальных сетях и телевизионных интервью изменился: тот факт, что именно благодаря тренеру дети остались живы, признали все, в том числе и его критики. В письме к Эку, которое вместе с письмами детям передал от родителей подростков один из боевых пловцов спецназа ВМС Таиланда, родители писали, что не винят тренера в произошедшем, и благодарили за то, что он помог их детям сохранить жизнь. В ответном письме, доставленном на поверхность тем же «морским котиком», Эк просил прощения у родителей своих учеников и благодарил их за моральную поддержку.

Когда медики — подполковник спецназа сухопутных войск Таиланда доктор Пхак Локхарачун, прошедший в прошлом подготовку по программе «морских котиков» и находившийся в пещере с детьми со дня их обнаружения, и австралийский дайвер, спасатель и анастезиолог доктор Ричард Харрис , один из 13 дайверов, которые непосредственно осуществляли эвакуацию детей из пещеры, принимали решение об очередности эвакуации, встал вопрос о выводе из пещеры наиболее ослабленных членов команды, жизни которых непосредственно угрожало понижение уровня кислорода и повышение уровня углекислого газа, начавшиеся в пещере. Самым ослабленным был Эк, и ему, как стало известно СМИ, было предложено выйти в первой группе эвакуируемых. Однако потом было решено, и в принятии этого решения основную роль сыграл сам тренер, что он должен остаться с детьми, несмотря на свое состояние: его моральная поддержка была очень нужна тем, кому еще предстояло оставаться в пещере сутки или двое. Спасатели эвакуировали из пещеры всех детей и тренера тремя группами, по четыре человека в день, за три дня. В последней группе, вместе с четырьмя детьми, был доставлен на поверхность и тренер Эк.

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