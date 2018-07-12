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Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит не называют друг друга мужем и женой
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Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит не называют друг друга мужем и женой 

Попкорн News 8 часов назад
Фото: Попкорн News
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит являются образцом одной из самых крепких пар в Голливуде, что не устают подтверждать уже более 20 лет. Некоторое время назад Джада дала откровенное интервью, в котором еще раз призналась в любви и верности своему супругу. Однако оказалось, что актеры не называют друг друга мужем и женой уже давно.
В своем новом интервью Уилл рассказал, что они с Джадой никогда не обращаются друг к другу в соответствии с официальными статусами. «Мы даже никогда не говорим, что женаты, просто определяем друг друга как партнёры по жизни. Это уже такая стадия, когда нет никаких определений, ты понимаешь, что будешь до конца жизни с одним человеком. Нет ничего, что могло бы разрушить наши отношения. Я поддержу ее всегда и чувствую себя от этого отлично», — говорит актер. К слову, речь Джады была примерно такой же, и хочется верить, что эту пару действительно ничто не сможет разлучить, однако все мы знаем, как часто звезды расходятся именно после таких заявлений.
попкорнnews
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