Доехала на козе до «Первого канала»: юрист из Екатеринбурга стала героиней «Пусть говорят»

Владелица козьей фермы и юрист Светлана Корабель стала одной из героинь популярной программы Первого канала «Пусть говорят».

— Позавчера мне позвонили продюсеры и позвали на эфир, — рассказала порталу Светлана Корабель. — Они на E1.RU увидели статью про меня с заголовком «Копила на Porsche Cayenne, а купила козу». Перед эфиром они попросили меня обязательно сказать эту фразу.

При этом передача была посвящена не бизнесменам, а людям, которые в пожилом возрасте круто изменили свою жизнь. К примеру, среди героинь была женщина, которая родила в 60 лет.

— Они показали небольшое видео о том, чем я занимаюсь. Потом задали несколько вопросов о том, как я дошла до идеи купить ферму. В итоге пришли к выводу, что было бы клёво, чтобы вместо люксовых авто покупали фермы и делали здоровую еду. Но эфир получился очень добрым и позитивным. Интересно, что в итоге покажут, — поделилась впечатлениями Светлана Корабель.

О её необычном хобби мы написали ещё в ноябре 2015 года. Сейчас у Светланы на ферме живут 52 козы.

— Бизнес развивается потихоньку. Каждый месяц мы выпускаем около 60 килограммов сыра. В ближайшее время наладим производство сыров, которые будут созревать полгода. Сейчас строим помещение для этого, — рассказала о ситуации в бизнесе Светлана.

Сейчас её цель увеличить стадо до 100 коз.

Светлана была героиней нашего проекта «Маленький, но гордый бизнес». Мы ищем новых героев. Если вы считаете, что подходите, готовы откровенно рассказать о подноготной своего бизнеса, то напишите об этом автору рубрики на почту s.panin@corp. e1.ru с пометкой «Маленький, но гордый бизнес».