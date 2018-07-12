Билл Расселл показал средний палец Винсу Картеру

Легендарный центровой «Бостон Селтикс» Билл Расселл во время матча Летней лиги НБА в Лас-Вегасе показал средний палец бывшему защитнику «Сакраменто Кингз» Винсу Картеру , который комментировал игру.

Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Твиттер».

Напомним, ранее Расселл показал средний палец бывшему игроку лиги Чарльзу Баркли во время церемонии вручения личных наград по итогам сезона-2017/18.

Билл выступал за «Бостон» с 1956 по 1969 год. Вместе с «Селтикс» он 11 раз становился чемпионом НБА.