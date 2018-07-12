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Билл Расселл показал средний палец Винсу Картеру
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Билл Расселл показал средний палец Винсу Картеру 

Чемпионат.com 8 часов назад
Легендарный центровой «Бостон Селтикс» Билл Расселл во время матча Летней лиги НБА в Лас-Вегасе показал средний палец бывшему защитнику «Сакраменто Кингз» Винсу Картеру, который комментировал игру.
Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Твиттер».
Напомним, ранее Расселл показал средний палец бывшему игроку лиги Чарльзу Баркли во время церемонии вручения личных наград по итогам сезона-2017/18.
Билл выступал за «Бостон» с 1956 по 1969 год. Вместе с «Селтикс» он 11 раз становился чемпионом НБА.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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