Мёртвые в тазиках стоят, и тишина. Мифы озера Апрелька

В Ленинск-Кузнецком и Гурьевском районах живёт легенда, что когда-то водолаз по просьбе родных пропавшей девушки обследовал дно Апрельки. Он погрузился, а вынырнул уже седым от ужаса. Корреспондент «АиФ-Кузбасс» разбирался в том, что могло напугать аквалангиста.

Войн и расстрелов не было

Местная легенда гласит, что водолаз увидел на дне Апрельки множество трупов с ногами, в тазиках, залитых бетоном. Якобы после разборок 90-х годов жертв стрельбы, драк и похищений так прятали в глубоком озере с бирюзовыми водами.

Ветеран МВД Дмитрий Антонов считает, что это просто «страшилка» и таких «следов» 1990-х г. у нас в Кузбассе быть не может. «В лихие 90-е не было гражданской войны, и это был не 1937 год „большого террора“, — говорит Дмитрий Антонов. — Да, бандитов хватало, но массовых захоронений на территории нашей области точно нет! Все бандиты лежат на обычных кладбищах под красивыми памятниками.

Ситуации были разные. Самые типичные, когда группировки стрелялись между собой, боролись за сферы влияния. Но на все стычки и перестрелки моментально выезжали полицейские, и никому бы не позволили вывозить и прятать трупы в озёра.

Чаще всего бандиты занимались рэкетом, обкладывали данью не только частников, но и государственные предприятия. И это происходило бескровно. Мирных граждан, как правило, никто не трогал (конечно, не говорю о разбоях, грабежах и т. д., чего и сегодня хватает)».

Легенд о массовых захоронениях в Кузбассе, конечно, много. Но их чаще всего связывают с гражданской войной.

Нырнёшь, а потом всплывёшь?

Сами местные жители часто сомневаются, что водолаз вообще мог до дня добраться, ведь глубина озера, по слухам, достигает 50 метров. А это солидная толща воды.

Но по оценке бывшего главного геолога Салаирской геологоразведочной партии Николая Агеенко, глубина Апрельки может достигать 30-35 м.

— Сегодня вода в озере ещё прибывает, поэтому точную глубину назвать нельзя. Когда-то это был глиняный карьер, его разработка шла послойно, — рассказывает геолог. — Можно предположить по количеству уступов (высота одной ступеньки около 15 м), что глубина карьера 30-35 м. В длину озеро занимает около 300-350 м, а в ширину 120-150 м.

Дайвер Денис Николаев говорит, что опуститься на дно при такой глубине для профессионала пустяк. Даже декомпрессия не потребуется. Нужна будет только остановка безопасности.

В Кузбассе для дайверов есть места и поглубже. Например, карьер Темир, до дна которого с поверхности от 70 до 100 м.

Что осталось на дне?

Ещё одна легенда гласит, что на дне Апрельки стоит старый экскаватор. Якобы в старые времена советские рабочие были вынуждены так спешно покинуть карьер, который начало топить, что побросали там технику.

Эту легенду Николай Агеенко тоже опровергает:

— Экскаватор в карьере не затонул, его, можно сказать, просто сознательно оставили в карьере в 1970-х годах. Дело в том, что, по рассказам очевидцев, во время добычи глины экскаватор сильно углубился и вскрыл обводнённые известняки. В итоге вода начала быстро поступать в карьер, а техника увязать в глине. Машину можно было вытащить трактором, но рабочие не увидели в этом необходимости: экскаватор был маленький, старый, а разработка карьера на тот момент подходила к концу. Зачем спасать старую рухлядь? Да ещё и с риском потерять трактор!

Как добраться до таинственного озера?

Туристов привлекает относительная доступность Апрельки. К нему не надо пробираться через тайгу и горы, как например, к ледниковому озеру Рыбному. Апрелька находится в Гурьевском районе в одноименном посёлке с населением меньше сотни человек.

— Летом на берегу бывшего карьера вырастает целый палаточный городок, — рассказывает автор блога «Кузбасс Туристический» Ольга Лебединская. — Проще всего сюда добраться жителям Гурьевского района. От Гурьевска всего 60 км. Из Ленинска-Кузнецкого — примерно 66 км. Из Промышленной — 76 км. Это самые ближайшие к озеру крупные населённые пункты, через которые кузбассовцы и гости из других регионов могут построить свой маршрут.

Надо иметь в виду, что дно озера не обследовано, а подойти к Апрельке можно только со стороны асфальтированной автодороги. В дождливую погоду спускаться по глиняным импровизированным ступенькам очень сложно и рискованно. Ещё одна трудность, с которой можно столкнуться — отсутствие свободных мест. Но те, кто постоянно отдыхает тут, уже привыкли к этому».

Купаться здесь нужно с осторожностью, стоит учитывать, что это бывший карьер. В основном, и дети, и взрослые барахтаются у берега. Местные власти патрулируют озеро, раздают отдыхающим памятки, рассказывают о том, что купание здесь опасно. И к счастью здесь пока никто ещё не утонул.