Главные кинопремьеры недели

«Монстры на каникулах-3: Море зовет», режиссер Генндий Тартаковский

Columbia Pictures

«Монстры на каникулах-3: Море зовет» (2018). Режиссер Генндий Тартаковский

Третья часть весьма успешной анимационной франшизы о приключениях графа Дракулы и его друзей отправляет героев в долгожданный отпуск — роскошный экзотический морской круиз. Руководит судном загадочная и прекрасная Эрика, в которую, разумеется, влюбляется Дракула, не зная, что Эрика — одна из рода тех самых Ван Хельсингов — вечных врагов вампиров и прочей нечисти, и планы у неё весьма кровожадны. Но знает об этом лишь дочка Дракулы Мэвис, которой и суждено спасти монстров от верной гибели.

Эмигрировавший в детстве в Америку Генндий (урожденный Геннадий) Тартаковский продолжает транслировать в своей франшизе о монстрах западные ценности (толерантность, свободу выбора, отсутствие притеснения) и рушить привычные мифы — Дракула у него всего лишь владелец отеля с внуком Дениской (в память о детстве режиссера), а не страшный монстр, чего не скажешь о восхваляемом в легендах Ван Хельсинге. Да и логичной, казалось бы, в таких фильмах концовки тоже не будет — какая финальная схватка, когда рейтинг «6+». Впрочем, не стоит думать, что фильм только для детей — взрослых шуток здесь немало, чего стоит сама история Дракулы, сидящего в «Тиндере» и мечтающего о любви всей жизни, которому противостоит дочка, заменяющая отцу мать и вовсе не желающая новых людей в семье. Добавьте к этому отличную визуализацию и прекрасный саундтрек и получите отличное семейное кино для грядущих выходных.

«Небоскрёб», режиссер Роусон Маршалл Тербер

7 Bucks Productions

«Небоскрёб» (2018). Режиссер Роусон Маршалл Тербер

Самая эпичная премьера недели — боевик «Небоскрёб» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли. Ставший привычным для актера в последние годы фильм-катастрофа будет рассказывать об организованном мафией страшном пожаре в самом высоком и технологичном небоскрёбе мира, который спасти может только бывший агент ФБР Уилл Форд.

Задача осложняется тем, что в небоскребе заточены его жена и дети, а нога у героя всего одна (вторую потерял в бою и заменил стальной, которая регулярно отстегивается). Что, впрочем, не мешает герою лететь через лестничные пролёты с энергичностью лифта, прыгать на немыслимые расстояния и другими способами презревать законы физики и банальную логику. Поверить в происходящее невозможно, а значит, и начать сопереживать героям, но для знойного летнего вечера, когда хочется просто расслабить мозг и оживляться только на фантастических спецэффектах — лучший выбор.

Bron Studios

«Талли» (2018). Режиссер Джейсон Райтман

Драма и комедия в одном флаконе с Шарлиз Терон в главной роли поведает миру историю о том, что чувствует мать троих детей. По фильму она в депрессии, хотя всегда полагала, что любит детей (да она и любит), и потому, когда получает в подарок на рождение третьего ребенка няню, не сразу верит в собственное счастье, но затем неожиданно снова обретает веру в жизнь и себя. Дальнейшие события пересказывать не будем, чтобы обойтись без спойлеров, скажем только, что сюжет вас порядком удивит.

Как и главная героиня — главная удача «Талли». Роль депрессивной мамаши удалась Терон как нельзя лучше — в жизни она тоже впала в депрессию, поняв, что ей придется сначала набрать вес для фильма, а потом его скинуть. Конечно, огрехи в картине есть, но игра Терон, а главное — его проблематика искупают их все. «Талли» не призывает отказаться от детей, но все же заставляет задуматься о ролях, навязанных женщинам, и других стереотипах, существующих в обществе. И пусть кто-то обвинит создателей фильма в стремлении угодить активным ныне феминисткам, эти вопросы все же нужно задавать, хотя бы себе.

QS FILMS

«Русалка. Озеро мертвых» (2018). Режиссер Святослав Подгаевский

Очередная попытка российского кинематографа освоить неподдающийся ему жанр ужастика получилась вполне сносной. Режиссер «Невесты» и «Пиковой дамы: Черный обряд» Святослав Подгаевский решил обратиться к славянским мифам об утопленницах, превращающихся в прекрасных русалок и утаскивающих за собой неосмотрительных мужчин, и работать в формате не хоррора, но мистического триллера.

По сюжету, герой Рома встречает на затерянном лесном озере прекрасную девушку, целует её и заболевает странным недугом, слабея с каждым днем. Спасти его сможет только невеста Марина, которая должна отвоевать героя у коварной русалки, но совершенно не представляет, как это сделать. Подгаевский в «Русалке» всё ближе подбирается к тому, каким должен быть триллер. Он уже умеет держать зрителя в напряжении и зачаровывать визуальной частью, подбирает более удачных актеров и в целом выдает более продуманный и осмысленный продукт. Конечно, до западных корифеев пока далеко, но для отечественного кинематографа — настоящий прорыв, не пропускайте.