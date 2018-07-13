Коротко: от «Талли» до «Монстров на каникулах»

Ликбез по материнству с Шарлиз Терон в главной роли, продолжение приключений семьи Дракулы и столетие Бергмана — что посмотреть в кино на этой неделе.

«Монстры на каникулах 3: Море зовет» / Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

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Круизная часть анимационной франшизы про Дракулу, его дочь и прочих монстров от выходца из СССР Генндия Тартаковского.

С 12 июля

«Небоскреб» / Skyscraper

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Боевик с Дуэйном Джонсоном, чья фабула звучит как «Крепкий орешек». Есть важное расхождение: высота здания, из которого протагонист спасает семью, 240 этажей.

С 12 июля

«Русалка. Озеро мертвых»

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Автор «Пиковой дамы» и «Невесты» Святослав Подгаевский вновь исследует жанр хоррора. На этот раз он будет пугать преданием о русалке.

С 12 июля

«Талли» / Tully

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Драмеди от автора «Джуно» с Шарлиз Терон в главной роли о том, как сложно быть хорошей матерью. Особенно, когда у тебя трое детей.

С 12 июля

«Генезис 2.0» / Genesis 2.0 Смотреть трейлер

Документальная арктическая драма получила спецприз жюри на фестивале «Санденс». О попытке воскресить шерстистого мамонта рассказывают швейцарец Кристиан Фрай (номинант «Оскара»!) и якутский режиссер Максим Арбугаев

С 12 июля

Спецпоказ «Земляничной поляны»

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В субботу на Новой Голландии в честь столетия Ингмара Бергмана покажут, пожалуй, самый известный его фильм — «Земляничную поляну». Главную роль в нем исполнил литератор Виктор Шестрем

14 июля