Астраханские полицейские разыскали пропавшую 16-летнюю девушку

Поздней ночью в дежурную часть отдела полиции №2 городского УМВД обратилась мать 16-летней девушки, которая сообщила, что вечером дочь ушла из дома после ссоры с ней. После получения восьмиклассницей неудовлетворительной оценки на экзамене по математике женщина предложила дочери в каникулярное время заниматься точной наукой, чтобы успешно окончить школу. Исчерпав все доводы в споре, несогласная с решением матери дочь ушла из дома.

Для проведения розыскных мероприятий были сформированы поисковые группы. Вечером следующего дня несовершеннолетняя была найдена в одном из дворов Ленинского района в компании сверстников. Инспекторам ПДН она рассказала, что ночь провела дома у своей подружки, а утром отправилась гулять.

Полицейскими установлено, что в отношении астраханки преступлений и правонарушений не совершалось. Так как ранее находившаяся на профилактическом учете школьница повторно ушла из дома, было принято решение о продлении срока учета. С несовершеннолетней проведена беседа о недопустимости подобного поведения.