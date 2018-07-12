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Астраханские полицейские разыскали пропавшую 16-летнюю девушку
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Астраханские полицейские разыскали пропавшую 16-летнюю девушку 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 8 часов назад
Поздней ночью в дежурную часть отдела полиции №2 городского УМВД обратилась мать 16-летней девушки, которая сообщила, что вечером дочь ушла из дома после ссоры с ней. После получения восьмиклассницей неудовлетворительной оценки на экзамене по математике женщина предложила дочери в каникулярное время заниматься точной наукой, чтобы успешно окончить школу. Исчерпав все доводы в споре, несогласная с решением матери дочь ушла из дома.
Для проведения розыскных мероприятий были сформированы поисковые группы. Вечером следующего дня несовершеннолетняя была найдена в одном из дворов Ленинского района в компании сверстников. Инспекторам ПДН она рассказала, что ночь провела дома у своей подружки, а утром отправилась гулять.
Полицейскими установлено, что в отношении астраханки преступлений и правонарушений не совершалось. Так как ранее находившаяся на профилактическом учете школьница повторно ушла из дома, было принято решение о продлении срока учета. С несовершеннолетней проведена беседа о недопустимости подобного поведения.
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