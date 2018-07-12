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Новенькие холмогорки увеличат ямальские надои
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Новенькие холмогорки увеличат ямальские надои 

ИА Север-Пресс 8 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Через месяц в акционерные общества «Совхоз Байдарацкий» и «Салехардагро» доставят двух быков и 15 нетелей холмогорской породы. Их прибытие ожидается до 30 августа.
Частичное обновление поголовья скота увеличит молочное производство, что предусмотрено окружной программой развития АПК. Напомним, в конце 2017 года даже в северном Ямальском районе начала работу «Арктическая ферма» с полным производственным циклом — от получения сырья до реализации готовой продукции. Предприятие выпускает молоко, свежий творог, сметану, натуральный йогурт с различными добавками, планирует запустить производство твёрдых сыров.
Производством молочной продукции на Ямале занимаются десять предприятий, в них содержится 1145 голов крупного рогатого скота, молочное поголовье представлено 525 фуражными коровами. Это позволяет поставлять в социальные учреждения округа свежее молоко. Ямальцы имеют возможность покупать экологически чистую местную молочную продукцию в широком ассортименте.
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