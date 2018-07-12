На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Андрея Кузьмина

Чтобы помочь, достаточно отправить смс на номер 2222 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Помоги.орг» мы собираем деньги для двухлетнего Андрея . У ребенка редкое заболевание — атрезия слухового прохода. Ребенок практически ничего не слышит. Связь с внешним миром обеспечивает слуховой аппарат. Избежать полной глухоты поможет хирургическое вмешательство. Операция сложная — такие особенности в развитии берутся исправить только в одной клинике мира, поэтому и стоимость лечения огромная — 5,5 миллиона рублей.

Андрей появился на свет с крошечными ушками. Во время беременности они так и не успели полностью сформироваться. Три месяца походов по врачам. Полная неопределенность. И в итоге диагноз — атрезия слуховых проходов. На месте ушей у мальчика кость, она и является причиной глухоты.

— Врачи сами не ожидали, так как это очень редкое заболевание, крайне редко встречается. Один случай на десять тысяч, — рассказывает мама Андрея.

С пяти месяцев малыш ходит со слуховым аппаратом. Расстается с ним неохотно — только когда купается или спит. Ведь даже в свои два с половиной года он прекрасно понимает, как это страшно — остаться один на один с собой. Андрей очень общительный мальчик, у него много друзей в детском саду, куда он ходит уже год, но выразить словами мысли и чувства пока не получается.

С каждым годом кость на месте ушей становится всё толще, слуховой аппарат работает хуже. Но шанс помочь Андрею есть. В США создан целый институт, который делает сложнейшие операции и возвращает слух.

— При одновременной атризии, отсутствии слухового прохода и микротии, отсутствии или маленькой ушной раковине, выполняется комбинированная операция. Она одномоментная. Такие операции выполняются только в одном месте в мире, — объясняет кандидат медицинских наук, сурдолог-отоларинолог Сергей Арнольдов.

Андрея уже осмотрели доктора за океаном. По их мнению, случай тяжелый, но не безнадежный. Операция, которую проводят сразу два врача — отоларинголог и пластический хирург — будет длиться десять часов. Цена спасения — 5,5 миллиона рублей. И эта сумма для семьи неподъемная, хотя оба родителя работают. К сбору средств подключились родные и близкие. Но им одним не справиться и остаётся надеяться только на помощь неравнодушных людей.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.