«Получилось непривычно жёстко»: историк уральского рока написал книгу о группе «Агата Кристи»

По его словам, произведение может оказаться непривычно жёстким для российского читателя.

Книгу назвали «Агата Кристи. Чёрные сказки белой зимы». Вот что говорится в аннотации к ней: «"Агата Кристи"» — одна из самых знаменитых и значимых российских рок-групп, но путь к вершинам рок-славы был нелегким. Им пришлось пережить взлёты и падения, пристрастия к алкоголю и наркотикам, потери друзей и распады семей. Известный историограф уральского рока Дмитрий Карасюк рассказывает о нелёгкой жизни группы правдиво, с массой неизвестных ранее подробностей. Большинство фотографий публикуются впервые».

Сам автор написал, что «сказки получились как привидение с мотором: жуткие, но симпатичные». Дмитрий признаётся, что очень старался ничего не приукрашивать и не подыгрывать ни одной из конфликтующих сторон.

Книгу уже отправили в типографию, издательство АСТ хочет успеть выпустить её к фестивалю «Нашествие».

Главные герои произведения Вадим Глеб Самойловы родом из Асбеста. Несколько лет назад они судились друг с другом за право исполнять общие песни. Интервью Вадима Самойлова можете почитать здесь. Оба брата сейчас занимаются сольной карьерой и часто выступают в Екатеринбурге.

Дмитрий Карасюк недавно выпустил книгу о группе «Наутилус Помпилиус». Отрывки из неё мы публиковали здесь. В конце прошлого года вышла книга Карасюка о группе «Чайф».