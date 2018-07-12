Охотников за баннерами ищут в Татарском районе

Территорию у железнодорожного вокзала в Татарске сами местные жители называют неблагополучной. Здесь нередки пьяные драки, а уж «подарки» за углом здания в виде мешков с мусором и вовсе частое явление. Тем не менее гневный пост, размещенный в социальных сетях одним из предпринимателей, арендующих на улице Ленина помещение, всколыхнул общественность.

«Так и хочется в глаза посмотреть этому «человеку» и спросить: зачем и для чего ты рвешь каждую ночь баннеры? Ведь люди платят за них деньги. Для чего ты это делаешь? Для удовольствия, самоутверждениям или просто не все в порядке с головой? Ну имеешь какие-то претензии, приди, предъяви хозяину. Ведь вычислим все равно, кто это делает», — написала Ольга Данилова

Женщина рассказала корреспонденту VN.ru , что они с мужем арендуют небольшое помещение. Неприятности начались год назад, когда предприниматели развесили гирлянды. Новогодние украшения сорвали буквально через несколько дней. Возмутило, что их даже не украли, а просто варварски испортили. Потом порвали баннер. Сосед рассказывал: треск стоял такой, что через несколько домов было слышно. Выглянуть мужчина побоялся, но успел заметить двух парней в черном.

Последней каплей стало уничтожение очередного баннера. Его также разорвали на месте. «Баннер недешевый, стоит больше шести тысяч, и приходится заказывать в Новосибирске. Кому он мог помешать?», — возмущается женщина.

Пользователи социальных сетей дают советы повесить видеокамеру и «вычислить» вандалов. Хотя тут же высказывают предположения, что и камеру тоже разобьют. Ольга Данилова намерена обратиться за помощью к правоохранителям.

Добавим, случай возмутительного вандализма возмутил и жителей Искитимского района. Вандалы испортили открывшийся в Линево в начале июля фонтан. Дети приходили сразу с резиновыми кругами, чтобы искупаться, молодежь выбрасывала в фонтан мусор. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ночью в фонтан вылили странную жидкость, после чего вода «закипела». Понадобились дополнительные средства и несколько дней работы, чтобы восстановить фонтан.

Подрядчикам пришлось по новой все разбирать, чтобы очистить все забитые мусором форсунки и основной выход воды в центре композиции. Все направители струй воды были раскручены и развернуты в разные стороны.