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Готовь пуховик летом: Милли Бобби Браун, Ольга Карпуть и Мэй Маск примеряют куртки Moncler
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Готовь пуховик летом: Милли Бобби Браун, Ольга Карпуть и Мэй Маск примеряют куртки Moncler 

Harper’s Bazaar 8 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
В начале июля объявленная новым амбассадором Moncler, Милли Бобби Браун появилась в своем первом рекламном ролике для французского бренда. Но не одна, а в компании еще 18 человек разного возраста, национальности и профессии. Вместе с Милли Бобби Браун в видеоролике Moncler Beyond перед объективом Крейга Макдина появились хозяйка концепт-стора КМ20 Ольга Карпуть, космонавт Уолтер Виллади, модель Лия Кебеде, актер Джон Бойега и не только. Все они поочередно появляются перед камерой в классическом пуховике Moncler и высказываются за независимость от стереотипов, предрассудков и навязанных обществу ограничений.
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