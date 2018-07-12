Готовь пуховик летом: Милли Бобби Браун, Ольга Карпуть и Мэй Маск примеряют куртки Moncler 

В начале июля объявленная новым амбассадором Moncler, Милли Бобби Браун появилась в своем первом рекламном ролике для французского бренда. Но не одна, а в компании еще 18 человек разного возраста, национальности и профессии. Вместе с Милли Бобби Браун в видеоролике Moncler Beyond перед объективом Крейга Макдина появились хозяйка концепт-стора КМ20 Ольга Карпуть, космонавт Уолтер Виллади, модель Лия Кебеде, актер Джон Бойега и не только. Все они поочередно появляются перед камерой в классическом пуховике Moncler и высказываются за независимость от стереотипов, предрассудков и навязанных обществу ограничений.