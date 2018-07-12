Эмма Сандерс: плюс-сайз модель, которой завидует сама Эшли Грэм

Эмма Сандерс оказалась в модельном бизнесе практически случайно: скаут высмотрел красотку в школе танцев и после первого же кастинга девушке предложили постоянный контракт с ASOS. Сегодня Эмма снимается сразу для нескольких топовых марок и выглядит так, что в одном из интервью сама Эшли Грэм признавалась ей в зависти.

Эмма выросла в Новой Зеландии и до работы моделью серьезно страдала от заниженной самооценки.

Вокруг постоянно кружили стройные девушки в открытых бикини и будущая звезда просто не могла почувствовать себя такой же красивой, как и они.

По счастью, время расставило все на свои места. Эмма научилась принимать себя такой, какой есть. Конечно, этому немало поспособствовали журнальные съемки. Обложка Maxim, разворот в FHM и предложение поучаствовать в следующем номере Sports Illustrated — сейчас Эмма просто нарасхват.