Лишение свободы грозит анестезиологу из Вологды после смерти юной пациентки 

Некомпетентные действия врача областной детской больницы стали причиной смерти 5-летней девочки. Трагедия произошла в феврале 2017 года.
Юную вологжанку с пневмонией привезли в больницу на скорой. Она была в тяжелом состоянии, требовалась немедленная операция. Для подготовки ее отправили в отделение анестезиологии-реанимации. Дежуривший в тот день врач оказал помощь ребенку не сразу и не в полном объеме. В частности, больной требовались особые лекарства и искусственная вентиляция легких. Также медик не скорректировал лечение, хотя от родителей пациентки знал, что у девочки тяжелая сердечная патология.
В итоге на следующий день пятилетняя пациентка скончалась. В отношении врача возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы, сообщает областной следственный комитет.