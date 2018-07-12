Ещё
Лишение свободы грозит анестезиологу из Вологды после смерти юной пациентки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лишение свободы грозит анестезиологу из Вологды после смерти юной пациентки 

Вологда.рф 8 часов назад
Фото: Вологда.рф
Некомпетентные действия врача областной детской больницы стали причиной смерти 5-летней девочки. Трагедия произошла в феврале 2017 года.
Юную вологжанку с пневмонией привезли в больницу на скорой. Она была в тяжелом состоянии, требовалась немедленная операция. Для подготовки ее отправили в отделение анестезиологии-реанимации. Дежуривший в тот день врач оказал помощь ребенку не сразу и не в полном объеме. В частности, больной требовались особые лекарства и искусственная вентиляция легких. Также медик не скорректировал лечение, хотя от родителей пациентки знал, что у девочки тяжелая сердечная патология.
В итоге на следующий день пятилетняя пациентка скончалась. В отношении врача возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы, сообщает областной следственный комитет.
Вологда.рф: последние новости
Необычный свадебный кортеж прибыл на Кремлевскую площадь Вологды Стартовал прием заявок на городской слет работающей молодежи «Мост» Городская баня рассчиталась с долгами по налогам
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин2
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение