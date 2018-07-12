Лишение свободы грозит анестезиологу из Вологды после смерти юной пациентки

Некомпетентные действия врача областной детской больницы стали причиной смерти 5-летней девочки. Трагедия произошла в феврале 2017 года.

Юную вологжанку с пневмонией привезли в больницу на скорой. Она была в тяжелом состоянии, требовалась немедленная операция. Для подготовки ее отправили в отделение анестезиологии-реанимации. Дежуривший в тот день врач оказал помощь ребенку не сразу и не в полном объеме. В частности, больной требовались особые лекарства и искусственная вентиляция легких. Также медик не скорректировал лечение, хотя от родителей пациентки знал, что у девочки тяжелая сердечная патология.