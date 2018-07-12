Синтетический дурман. Эксперты — о детской и подростковой наркомании

Сначала старшеклассники пробовали курить на балконах лестничных площадок, заменяя табак в сигаретах без фильтра дурман-травой. Потом самые наглые курили перед школой или на переменах, впадая на уроках в неудержимое веселье или испытывая сильный голод. Девушки позднего СССР к дурману в большинстве своём не прикасались, даже курили из них единицы. Среди парней было больше любопытных, но всё равно любители изменённого восприятия были в меньшинстве. Хотя про них знали все и не особо осуждали.

Потом парни выросли, вышли из школы во взрослую, уже рыночную жизнь. Кто-то отказался от травки навсегда — слишком высока была цена за минуты эйфории — затяжные депрессии. А кто-то перешёл к более разрушительным наркотикам и «сгорел» от передозировки — одноклассники до сих пор носят цветы на их могилы.

Опыт старших братьев и отцов ничему не научил молодое поколение, которое в 90-х только делало первые шаги, в буквальном смысле. Выросшие в «нулевые», они в большем числе курили и употребляли спиртные напитки. Но некоторые не были довольны примитивностью опьянения и решались расширить свой опыт изменения сознания с помощью наркотиков. «Сгорали» быстро — сепсис, страшные боли, язвы на руках — «крокодил» пожирал, не мешкая. Теперь этим жертвам дезоморфиновой наркомании родственники тоже носят цветы на могилки.

Через почти тридцать лет после появления в школах наркотиков дурман из портфелей школьников не исчез. Только стал другим. Место травы и опиатов заняли синтетические препараты — всевозможные соли, спайсы, скорости и спиды.

Каждый тридцатый?

Число зарегистрированных наркоманов в Алтайском крае в последние годы остаётся стабильным — около 6 тыс. человек. Те есть официально наркозависимым является каждый четырёхсотый житель региона.

Но, по данным главного врача Алтайского краевого наркологического диспансера Андрея Иванова, по сравнению с началом 2010-х годов, ситуация заметно улучшилась — наркоманов стало меньше на одну десятую часть, а смертность от отравления наркотическими веществами снизилась на 71,4%.

Если раньше регион в рейтинге остроты наркотической ситуации занимал девятое место в стране, то теперь находится ближе к третьему десятку. В антинаркотическом рейтинге федерального проекта «Трезвая Россия» в 2018 году Алтайский край попал в число субъектов с достаточно эффективной работой по профилактике — вместе с Республикой Алтай край опередил все остальные регионы Сибири, особенно Кузбасс, где наркотическая ситуация очень тяжёлая. Лучше ситуация обстоит только в Якутии, Карелии, Архангельской области, Татарстане, Чечне и ряде других кавказских регионов. Тем не менее ситуация с наркотической зависимостью в Алтайском крае остаётся сложной — показатель числа зарегистрированных больных наркоманией остаётся большим, чем средний по стране. Да и не выявленных потребителей наркотиков достаточно много — возможно, раз в десять больше, чем тех, кто поставлен на учёт. По данным «Трезвой России», официально зарегистрированных наркозависимых в России 600 тыс. человек, а различные соцопросы дают цифру от 3 до 15 млн потребителей наркотиков в стране. Эксперты федерального проекта указывают, что, по их предварительным оценкам, наиболее близкой к реальности является цифра в 5 млн человек — то есть потребителем дурмана является каждый 30-й житель страны. Не каждый ещё болен и попал в поле зрения врачей и полиции, но многие находятся на пути к этому, и жители Алтайского края здесь не исключение.

Пакетик в портфеле

Наибольшую озабоченность властей, учителей, родителей вызывает существование и распространение наркомании среди детей. Как потребление наркотиков, так и их продажа. По информации начальника отделения обеспечения антинаркотической деятельности в сфере профилактики Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю Елены Жалыбиной, за пять месяцев 2018 года в регионе задержано 37 несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Шестеро из них — барнаульцы. Число задержанных школьников, делающих «закладки» из пакетиков со спайсами и спидами, меньше, чем в 2017 году, но всё равно остаётся значительным.

Конечно, первым рубежом защиты детей от наркотической угрозы должна быть семья, но родители часто не замечают увлечений и интересов детей. Это в первые школьные годы детишек водят за руку в школу и из школы, а класса с пятого ребёнку даётся полная свобода — после школьных занятий, если нет кружков и секций, он не знает, что делать, оставшись с городом один на один. Начинаются гуляния по улицам, в том числе в компаниях. Происходит взросление, воспитание и своеобразное образование ребёнка вне семьи и школы. Именно в компаниях школьник узнает про синтетические наркотики, потребление которых легко скрыть от родителей и учителей.

Часто в такие деструктивные компании попадают дети из неполных или неблагополучных семей. Поэтому в Индустриальном районе Барнаула сегодня реализуется программа обучения родителей из семей группы риска. Чтобы матери-одиночки больше общались с ребёнком, замечали перемены в его настроении, появление секретов, понимали, с кем и о чём общается ребёнок со сверстниками в сети интернет. Внимание к ребёнку — существенный заслон против вовлечения в потребление наркотиков.

Лечить наркотическую зависимость трудно. Поэтому рассеять наркотический туман в крае смогут не столько врачи, сколько учителя, родители, общественность, волонтёры антинаркотического фронта. Вооружённые знаниями и правильными ценностными ориентирами школьники обычно не пополняют ряды наркозависимых и не отправляются за колючую проволоку за сбыт наркотиков.

К слову:

Если гражданин стал свидетелем закладки наркотиков, ГУ МВД России по Алтайскому краю советует не пытаться самостоятельно задержать или остановить человека, сделавшего «закладку». Нужно запомнить, как выглядит правонарушитель, во что одет, есть ли у него особые приметы, номер автомобиля. Можно незаметно сфотографировать человека. А затем незамедлительно позвонить на телефон доверия полиции 128 или 102, 112 для любых операторов мобильной связи.

Также в полицию нужно обязательно звонить, если ребёнку в школе, во дворе или в интернете кто-то предлагает попробовать синтетические наркотики.

Мнение власти:

Врио начальника департамента Правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов

«Десять лет в регионе действует антинаркотическая комиссия Алтайского края, которую возглавляет губернатор. Антинаркотическая комиссия координирует работу правоохранительных органов, органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту наркотиков и по профилактике наркомании. Совершенно очевидно, что в условиях современных наркоугроз на первый план должна выходить профилактика. В связи с этим проводится целенаправленная антинаркотическая пропаганда в школе, в профессиональных образовательных организациях, в детских оздоровительных лагерях».

Заведующая детским отделением Алтайского краевого наркологического диспансера Людмила Петрова

«В последние годы наблюдается тенденция к стабилизации числа наркозависимых. Прироста числа людей, употребляющих психоактивные вещества, как это было десять лет назад, уже нет. Сама структура потребления наркотиков изменилась — если раньше это были внутривенные вещества, то сейчас больше синтетических веществ, которые употребляются в виде курения. К синтетике в основном относятся скорость и спайсы. Они имеют сложную структуру и по разрушающему действию в сотни раз сильнее традиционных опиатов. Зависимость от синтетики развивается быстрее, чем от растительных каннабиноидов. Спайс — это синтетический каннабиноид, а скорость — наркотик со стимулирующим эффектом. Дети из неблагополучных семей в Алтайском крае достаточно рано начинают курить табак, среди младших школьников распространяется насвай — смесь табака и извести, а наркотики школьники начинают пробовать в 11-12 лет, а лет с 15-ти проявляют к ним повышенный интерес. Поэтому важно вовремя отследить изменения в поведении ребёнка, которые почти всегда предшествуют попыткам попробовать наркотические средства».