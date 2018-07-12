VII Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой откроется гимном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. / ТАСС /. Торжественная цереомния открытия VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой состоится 16 июля в 18 часов в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, также пройдет гала-концерт лауреатов прошлых лет.

Гала-концерт будет посвящен 100-летию со дня рождения легендарной певицы, народной артистки СССР Зары Долухановой. Елена Образцова относилась к своей старшей коллеге с большим почтением и нескрываемым восторгом. На первых двух ее международных конкурсах молодых оперных певцов примадонна была приглашена Е. Образцовой в качестве члена международного жюри. В книге С. Яковенко «Волшебная Зара Долуханова» остались проникновенные слова признательности Е. Образцовой: «Она изумляла публику своей музыкальностью и культурой исполнения, изумляла количеством и изысканностью программ. На ее концерты ходили как в храм… Дорогая Зара Александровна, спасибо Вам за все!».

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В гала-концерте примут участие лауреаты конкурсов прошлых лет Илья Сквирский, Лада Меркульева, Валерий Макаров , Эльнара Караханова, Софья Цимбал, Софья Цыганкова. В их исполнении прозвучат романсы, песни, арии из опер русских и зарубежных композиторов. За роялем — лауреаты международных конкурсов Мария Чернова Алексей Тихомиров . В завершении гала-концерта в исполнении всех его участников прозвучит «Гимн Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой», созданный специально к этому форуму обладателем Гран-при пятого конкурса Валерием Макаровым.

Конкурс пройдет в трех возрастных группах (9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет) в 2 тура (17-19 июля — 1 тур, 20-21 июля — 2 тур). Отбор на участие в конкурсе прошли более 180 юных талантов — начинающие вокалисты из России, Эстонии, США, Нидерландов, Израиля, Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана. Расширилась и география участников — впервые приедут представители Германии, Греции и Великобритании. Традиционно форум открывает юных талантов из разных регионов России. В этом году впервые выступят начинающие певцы из Якутска, Улан-Удэ, Комсомольска-на-Амуре, Республики Мордовия. Объявление результатов и торжественное закрытие конкурса состоится 21 июля в 17 часов.

В дни конкурса преподаватели и концертмейстеры участников получат возможность повысить свою квалификацию. Впервые в рамках форума с 17 по 20 июля при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области будет проводиться международная творческая школа вокального мастерства Елены Образцовой. Слушателям школы будет выдано удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Международный конкурс юных вокалистов учрежден в 2006 году выдающейся русской певицей Еленой Васильевной Образцовой как важный образовательный и просветительский проект в области академической музыки, направленный на воспитание у подрастающего поколения интереса и любви к классическому музыкальному искусству.

Конкурс проводится Культурным центром Елены Образцовой и Благотворительным фондом поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, в рамках проекта «Дети — наследники великой музыкальной культуры» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой.

Контакты:

Булатова Динара Айдаровна, руководитель пресс-службы VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой

+7 (911) 842 5656

dinara.bulatova@mail.ru