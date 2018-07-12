«Браво, маэстро!» — поклонники сняли трогательное видео к юбилею Кипелова

В пятницу, 12 июля, празднует день рождения знаменитый российский рокер Валерий Кипелов . Автору хитов «Я свободен!» и «Беспечный ангел» сегодня исполнилось 60 лет.

Любители творчества рок-музыканта решили порадовать кумира в этот день и сняли для него поздравительное видео. На записи жители разных городов Росси по очереди говорят лидеру группы «Кипелов» свои пожелания.

— Пусть минуют штормы и бури, и никогда не будет в творчестве штиля!

— Сил, здоровья и нескончаемой энергии!

— Пусть всегда цели и надежды будет полностью оправданы! — пожелали музыканту поклонники.

Валерий Кипелов родился в 1958 году в Москве. Музыкант стал одним из основателей рок-группы «Ария», в которой он выступал с 1985 по 2002 годы. Сразу после ухода из коллектива Кипелов создал собственную рок-группу «Кипелов».