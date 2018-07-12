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«Браво, маэстро!» — поклонники сняли трогательное видео к юбилею Кипелова
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«Браво, маэстро!» — поклонники сняли трогательное видео к юбилею Кипелова 

Пятый канал 5 часов назад
Фото: Пятый канал
В пятницу, 12 июля, празднует день рождения знаменитый российский рокер Валерий Кипелов. Автору хитов «Я свободен!» и «Беспечный ангел» сегодня исполнилось 60 лет.
Любители творчества рок-музыканта решили порадовать кумира в этот день и сняли для него поздравительное видео. На записи жители разных городов Росси по очереди говорят лидеру группы «Кипелов» свои пожелания.
— Пусть минуют штормы и бури, и никогда не будет в творчестве штиля!
— Сил, здоровья и нескончаемой энергии!
— Пусть всегда цели и надежды будет полностью оправданы! — пожелали музыканту поклонники.
Валерий Кипелов родился в 1958 году в Москве. Музыкант стал одним из основателей рок-группы «Ария», в которой он выступал с 1985 по 2002 годы. Сразу после ухода из коллектива Кипелов создал собственную рок-группу «Кипелов».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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