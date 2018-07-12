8 вещей, которых не нужно ждать от других

Мы часто уверены, что окружающие нас люди поступят определенным образом, но когда этого не происходит, мы приходим в недоумение, а в сердце остаются злость и обида. Как уберечь себя от негатива? Чего не стоит ожидать от других, чтобы быть самодостаточным и счастливым?

Не ждите, что ваши решения всегда будут поддерживать

Представьте: вам в голову пришла гениальная идея. Возможно, вы придумали новый стартап, задумались о смене работы или о переезде в другой город. В общем, о чем-то важном. И это важное событие должно навсегда изменить вашу жизнь. Вы озвучиваете свои мысли родным и близким, надеясь получить от них поддержку, а в ответ получаете непонимание и критику. И вот мечта висит на волоске.

Звучит довольно жестоко, но нужно смириться: большинство людей, которых вам доведется повстречать на жизненном пути, не будут разделять вашу точку зрения. У каждого человека есть свое мнение и взгляд на ситуацию — именно это делает всех нас непохожими и уникальными. Вы должны самостоятельно принимать решения и не ждать чьего-то одобрения. Это единственный способ двигаться вперед.

Не ждите, что окружающие будут такими, какими вы хотите их видеть

Мы любим требовать от окружающих невозможного: пытаемся заставить их соответствовать идеальному образу, который сами же и нарисовали в своей голове. И искренне не понимаем, почему что-то идет не по плану, забывая о том, что у каждого человека есть индивидуальность. С чего бы ему быть под стать плоду чьего-то чужого воображения?

Многие уверены, что смогут изменить человека за время общения или совместной жизни. Это еще одно большое заблуждение, которое влечет за собой разочарования. Люди не меняются, если сами того не хотят: у них есть определенный набор черт, сильных и слабых сторон, которые будут давать о себе знать. Если близкий вам человек осознает, что поступает неправильно, и искренне раскаивается, постарайтесь помочь ему исправить ошибки и не давите на него.

Не ждите, что кто-то прочтет ваши мысли

Приходилось ли вам огорчаться из-за того, что кто-то поступил не так, как вы хотели, а все потому, что вы даже не пытались озвучить свое мнение? К сожалению (или к счастью), в мире не так уж много экстрасенсов. Поэтому перестаньте надеяться, что люди сами догадаются, о чем вы думаете.

Общение — это ключ к здоровым отношениям и внутренней гармонии. Если у вас есть проблемы с вашей второй половинкой, друзьями или коллегами, не бойтесь сказать о них. Будучи открытым и делясь своими мыслями, вы сможете избежать неприятных недоразумений и недомолвок.

Не ждите, что вас будут уважать

Ваше самовосприятие играет важную роль в том, как к вам относятся окружающие. Вы должны понимать: не стоит ждать уважения от других, если вы сами пренебрежительно относитесь к себе. Никто не будет восхищаться вами, если вы не восхищаетесь собой. Забудьте о сомнениях: вы — прекрасный, сильный и умный человек. Поверьте в этом и убедите в этом весь мир.

Не ждите, что у близких всегда будет все хорошо

Жизнь — сложная игра, состоящая из взлетов и падений, которые в конце концов закаляют характер. Не стоит думать, что у окружающих априори все должно быть хорошо лишь потому, что в вашей жизни настали счастливые времена.

Поддерживайте близких, несмотря ни на что. Только тогда у вас будет опора, которая спасет вас, если вы сами столкнетесь с невзгодами. Будьте добры и тактичны со всеми, кого встречаете: возможно, у этих людей есть проблемы, о которых вы ничего не знаете. Учитесь сопереживать и сострадать.

Не ждите, что кто-то будет нести ответственность за ваше благополучие

В первую очередь эта проблема касается всех женщин, ждущих прекрасных принцев. Да и мужчины порой уверены, что вся их жизнь кардинально изменится, как только им встретится «правильный человек». Это может быть и добрый начальник, и школьный приятель со связями, и вторая половинка, после появления которых мир станет ярче, лучше и доступней. А пока судьбоносная встреча не произошла, можно вовсю прокрастинировать.

Избавьтесь от убеждения, что кто-то будет заботиться о вашем благополучии, и начните прилагать усилия, чтобы самостоятельно обеспечить себя всем нужным. Тратя время на ожидание чуда, вы просто не сможете жить полноценно. Не оправдывайте свою лень: самый главный человек — это вы сами.

Не ждите, что близкие всегда будут решать ваши проблемы

Разумеется, хорошие друзья и семья помогут вам, когда это будет нужно, но не рассчитывайте, что они каждый раз будут вытаскивать вас из неурядиц. Возможно, у них есть свои собственные проблемы и внутри них идет настоящая борьба, о которой вы ничего не знаете, поэтому постарайтесь понять их точку зрения. Они хотят помочь, но пока не могут. Это не значит, что им наплевать на вас, просто порой вам нужно собрать все силы и самостоятельно решать свои проблемы.

Не ждите, что люди будут относиться к вам так же, как вы относитесь к ним В идеальном мире за добро платят только добром, а конфликтов на ровном месте и вовсе не бывает. Но мы живем далеко не в утопии, поэтому вам придется сталкиваться о озлобленными и агрессивными людьми, бросающимися на всех как цепные псы. Постарайтесь относиться к ним с состраданием: скорее всего, у них множество проблем и комплексов, из-за которых они именно так ведут себя с окружающими. Такой подход поможет избежать разочарований.