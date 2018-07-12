Слабительное и атисептик. Советы тем, кто хочет завести собаку

Если вы решили завести дома щенка, то нужно быть готовым ко многому, ведь регулярные прогулки и погрызенная обувь могут заставить нового хозяина задуматься — а стоит ли оно того? Поэтому мы побеседовали с ветеринаром и волонтером приюта для животных о том, как подготовить себя к появлению в доме щенка и что нужно сделать, чтобы общение хозяина и питомца было максимально комфортным для обоих.

Осознанный выбор

Прежде, чем завести собаку, нужно понять, что вам придется взять на себя ответственность за животное. «Это не просто игрушка, а живое существо, оно может болеть, у него свой характер, и порой он не устраивает владельца» — подчеркивает ветеринар Анна Завгородняя. Стоит учесть то, что для собак очень важно общение с человеком, поэтому будьте готовы проводить много времени с новым другом.

Постарайтесь выбрать породу, которая подойдет именно вам. Например, если вы ведете активный образ жизни, то лучше отдать предпочтение той собаке, которая любит игры и долгие прогулки, например, хаски. Если же вы домосед, то хорошим другом для вас станет представитель маленькой декоративной породы, к которым относятся чихуа-хуа и йоркширские терьеры.

Учтите, что не стоит брать щенков в возрасте до трех месяцев. Малыши должны находиться с мамой до этого возраста, даже если уже не пьют ее молоко, потому что они таким образом социализируются и учатся самым банальным вещам, например, как нужно умываться и вести себя. «Щенки, которых забирают до трех месяцев, чаще болеют из-за того, что новые владельцы вовремя не ставят им прививки — предупреждает ветеринар, — и риск получить вирусное заболевание у них значительно выше».

Правильный уход

Сделайте покупки: приобретите ошейник или шлейку, поводок, миски, игрушки, лакомства и витамины.

Первичную вакцинацию, как правило, делают заводчики, когда щенку два месяца. В два этапа с интервалом до четырех недель животному прививается комплекс вирусных болезней собак и бешенство. Через две недели после последней прививки у щенка уже вырабатывается иммунитет, ему можно гулять и общаться с другими собаками. Профилактический осмотр у ветеринара желательно проходить раз в год.

Не забудьте защитить животное от паразитов. Для этого нужно проводить специальные обработки: от гельминтов — раз в три месяца, используя таблетки или капли, от клещей — в бесснежный период, взяв на вооружение таблетки, ошейники, спреи или капли, которые легко найти в зоомагазине.

Хорошие манеры

Научить животное выполнять простые команды, такие, как «сидеть», «лежать», «дай лапу» можно самостоятельно. Профессиональная дрессировка с инструктором необходима для того, чтобы помочь владельцу общаться со своим животным — как гулять собакой, идти рядом, играть, проводить с ней время, увлекать, чтобы она не убежала или не съела что-то на улице, а общение было приятно для обоих. Дрессировка помогает животному научиться правильно контактировать с других собаками, и если оно было склонно к агрессии в отношении животных, то на тренировках от этого помогут избавиться. Дрессировка нужна и для того, чтобы собака понимала, как взаимодействовать с чужими людьми, например, что нельзя не брать еду из рук посторонних.

Вернуть веру в людей

Волонтер Ольга Метелица рассказала о важных аспектах ухода для тех, кто хочет взять собаку из приюта.

Прежде, чем взять животное, нужно приехать в приют, чтобы пообщаться с его подопечными. «Возможно, у вас возникнет любовь с первого взгляда. Но все же обдумайте недешевые походы к врачу, хорошее питание, регулярные обработки от паразитов. Взвесьте все „за“ и „против“. Если пазл сложится, и человек готов взять на себя ответственность и стать хозяином и другом животному, то можно обсуждать его переезд в новый дом. Все животные отдаются по договору и обязательно с возможностью интересоваться их дальнейшей судьбой!» — говорит волонтер.

Под рукой должны быть препараты, которые помогут, если животное заболеет. Приобретите в свою аптечку антиспептик (хлоргексидин, Мирамистин), ранозаживляющую мазь (Бепантен, Декспантенол), антибиотик (Синулокс, Байтрил), слабительное (Дюфалак, вазелиновое масло), противодиарейное средство (Лоперамид), витамин В6 на случай отравления, сорбент, антигистаминное (Супрастин, Димедрол, Тавегил), спазмолитик (Но-шпа или Папаверин), жаропонижающее (Локсиком, Мелоксидил, Мовалис, Мелоксикам), также термометр, бинты и шприцы.

Важно учесть тот факт, что у 80% собак, которым приходилось жить на улице, отсутствует чувство насыщения. Они не наедаются маленькими порциями и едят впрок, особенно в первое время жизни дома. Однако скоро это проходит.

Приюты отдают социализированных животных. Но из-за пройденных испытаний во время жизни на улице, собаки могут не доверять людям, и в таких случаях потребуется помощь специалиста-кинолога, чтобы владельцу было легче выстроить отношения со своим новым другом.

Екатерина Евстафьева