Какие привычки присущи только русским

Неспроста говорят: «Привычка — вторая натура». Многое она может рассказать о характере. Какие привычки свойственны нам, русским, и чего в нас не могут понять европейцы?

Лежать на печке

Лучшего места для отдыха, чем теплая печка — не найти. Западный человек, избалованный мягким климатом, никогда до конца не поймет, каково это, войти с мороза в нагретый дом, где повсюду ощущается живое тепло. И какое это приятное, пьянящее ощущение, когда ты постепенно согреваешься и впадаешь в сладкую дремоту.

Как тут не привыкнуть? Русский — он ведь тоже человек, тоже тепло любит. И даже теперь, хоть и не у печи, но кто из нас не любит поспать в теплом уголке? Может быть, поэтому мы все — немножко Обломовы? Жаль только, что печь — явление нынче все более редкое.

Пить чай из блюдца

Посоревноваться с нами в любви к черному чаю могут, разве что, только англичане. Правда у них это особый этикет, традиция. У нас же — скорее привычка. Мы пьем чай по нескольку раз на дню, утром и перед сном, по поводу и без, с чем угодно и из чего угодно.

Все ведь помнят Фросю Бурлакову, которая после баньки выпивала по семь стаканов чая. Пить чай стаканами, это еще ничего, а вот уж из блюдец «чапют», как говорили в деревнях, точно только русские. Ну и что, что причмокивать неприлично, зато чай быстрее стынет, да и потом, из блюдца ведь вкуснее!

Загадывать наперед

Больше других русский человек любит строить планы, загадывать наперед. Уже с лета мы думаем о зиме, готовимся к ней. Зимой начинаем строить планы на лето. Да что там, уже с вечера чешем затылок и думаем про завтра. Или вот, к примеру, само слово завтрак. Ничего общего с английским «breakfast».

Русский же уже заранее думает, что он будет есть на завтрак. Только вот что в лоб, как говорится, что по лбу нам устойчивое выражение: «Хочешь насмешить Бога — расскажи ему о своих планах».

Откладывать на потом

Сначала мы строим планы, а затем откладываем все важные дела «на потом». То ли боимся чего, то ли лень-матушка виновата, то ли какие-то объективные причины. Как бы там ни было, собраться с силами и победить привычку — всегда нелегко. На то она и привычка.

Надеяться на авось

Русский авось — понятие настолько прочно укоренившееся в нашем подсознании, что оно почти стало чертой национального характера. Частенько мы откладываем решение важных проблем, надеясь на авось, на удачу, на Бога… Прагматичный европеец вряд ли поймет такое поведение. Однако, эта наша привычка указывает на то, что русский человек — по природе своей оптимист. Авось, повезет!

Париться

Уж в этом мы знаем толк! И в бане попариться лучше других умеем, да и просто «запариться» любим. Русский человек ведь — натура широкая, добрая, переживает за всех и обо всем. Неурожай ли, погода ли плохая, кризис ли, день ли неудачный — чем не повод расстроиться? «Попарится-попарится» русский человек, устанет «париться» — да и пойдет в баньку попариться. Там-то оно лучше!