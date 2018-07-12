Пилить или не пилить: самарские архитекторы обсудят судьбу «Стены плача»

Сейчас монумент украшает футбольная инсталляция

Варианты реконструкции мемориала «Гордость, честь и слава Самарской области» обсудят архитекторы. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Общественная палата предложила включить в бюллетени вопрос о реконструкции склона на площади Славы. Было два варианта — «Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже» и «Оставить подпорную стену такой как есть». 18 марта большинство горожан проголосовали за первый вариант, — пояснили в белом доме. — Теперь архитекторы будут решать, как скорректировать существующий проект.

По предварительной оценке автора композиции, архитектора Дмитрия Орлова , переделка будет стоить от 70 миллионов рублей. Необходимо провести огромный комплекс работ: демонтировать 120 метров ограждения, сломать участок армированной стены-ограждения, балки, мрамор. После этого нужно заново отстроить верхний ряд и установить ограждения. Главной проблемой может стать организация ливневой канализации и водоотведения, но у художника есть решение и этой задачи. Обо всех нюансах своего «детища» архитектор рассказал в интервью.

Сам монумент «Гордость, честь и слава Самарской области» построили в 2015 году. Он представляет собой бетонную стену высотой в шесть метров и длиной примерно в 110 метров и включает в себя 20 ниш.

Появление столь внушительного строения на месте свободного для обзора склона сильно возмутило некоторых горожан. По их мнению, стена закрыла прекрасный вид на Волгу, который открывался с площади. В народе строение прозвали «стена плача». Утихомирить общественные волнения властям удалось за счет обустройства смотровой площадки.

В феврале этого года в Сети запустили онлайн-голосование. Правда, на выбор было всего два варианта: оставить всё как есть или сделать стену ниже. Свои аргументы за и против высказали автор строения Дмитрий Орлов, член правления Самарской региональной организации Союза архитекторов России Юрий Астахов и архитектор Дмитрий Храмов.

Сейчас монумент украшает инсталляция, посвященная чемпионату мира по футболу. После мундиаля ее уберут. Что будет украшать стену потом, решит рабочая группа, сформированная в правительстве.

Что делать со стеной на спуске площади Славы?

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